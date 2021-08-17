теплоноситель

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теплоноситель

Новое сообщение max113 » 17 авг 2021, 03:18

Чем лучше заменить воду в системе отопления на производстве, с учётом низких температур, хотим до зимы заменить?


max113
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Сообщения: 8
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Re: теплоноситель

Новое сообщение sizov » 17 авг 2021, 03:27

Мы на своём производстве вместо воды используем раствор пропиленгликоля, они устойчивее к низким температурам, а раньше тоже проблемы были с водой, часто на некоторых участках она замерзала https://hstream.ru/ ,они занимаются оптовыми продажами предприятиям,нас их цены устраивают, так что и вам этот вариант советуем рассмотреть.
sizov
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