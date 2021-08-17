теплоноситель
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теплоноситель
Чем лучше заменить воду в системе отопления на производстве, с учётом низких температур, хотим до зимы заменить?
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: теплоноситель
Мы на своём производстве вместо воды используем раствор пропиленгликоля, они устойчивее к низким температурам, а раньше тоже проблемы были с водой, часто на некоторых участках она замерзала https://hstream.ru/ ,они занимаются оптовыми продажами предприятиям,нас их цены устраивают, так что и вам этот вариант советуем рассмотреть.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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