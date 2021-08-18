потолок
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потолок
Мы дома оформили потолок декоративными балками, сейчас хотим купить консоли для них, где их можно приобрести и какие лучше?
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: потолок
Мы для декоративных балок используем консоли из полиуретана https://decomaster.su/products/beams/co ... 115-145mm/ они придают помещению уют и гармонично дополняют общий дизайн, мы своим выбором остались довольны, и цена нас вполне устроила.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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