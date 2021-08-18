потолок

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потолок

Новое сообщение max113 » 18 авг 2021, 06:00

Мы дома оформили потолок декоративными балками, сейчас хотим купить консоли для них, где их можно приобрести и какие лучше?


max113
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Re: потолок

Новое сообщение sizov » 18 авг 2021, 06:10

Мы для декоративных балок используем консоли из полиуретана https://decomaster.su/products/beams/co ... 115-145mm/ они придают помещению уют и гармонично дополняют общий дизайн, мы своим выбором остались довольны, и цена нас вполне устроила.
sizov
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