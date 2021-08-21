цветы
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цветы
Скоро у сестры день рождения, нужна доставка цветов,чтобы большой красивый букет доставили,без опозданий, кого можете посоветовать в Питере?
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: цветы
Я тоже цветы с доставкой заказываю,и делаю это в магазине Оранж https://shop.orangespb.ru/ , у них очень большой выбор цветов,есть цветы на любой вкус,моей жене например нравятся букеты из тюльпанов,ей они больше роз нравятся,и не волнуйтесь они доставку сделают вовремя.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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