антенна

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

антенна

Новое сообщение max113 » 29 авг 2021, 14:51

Хочу на дачу хорошую антенну купить,а то телевизор плохо показывает,где они продаются подскажите?


max113
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
Вернуться к началу

Re: антенна

Новое сообщение sizov » 29 авг 2021, 15:03

Дело в том что новая антенна может не решить вашу проблему,у нас дома тоже так было мы купили антенный усилитель https://www.tvbs.ru/efirnoe-televidenie.html теперь у нас изображение чёткое,так что и вам советуем не тратить деньги на новые антенны а купить такой усилитель,думаю вашу проблему он тоже решит.
sizov
Читатель
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group