антенна
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антенна
Хочу на дачу хорошую антенну купить,а то телевизор плохо показывает,где они продаются подскажите?
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: антенна
Дело в том что новая антенна может не решить вашу проблему,у нас дома тоже так было мы купили антенный усилитель https://www.tvbs.ru/efirnoe-televidenie.html теперь у нас изображение чёткое,так что и вам советуем не тратить деньги на новые антенны а купить такой усилитель,думаю вашу проблему он тоже решит.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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