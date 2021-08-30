подарить мотоцикл
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подарить мотоцикл
Думаем сыну на 20летие подарить мотоцикл, подскажите где можно подобрать хорошую модель?
- Виноградов Кирилл
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:36
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Re: подарить мотоцикл
Я вам смело могу посоветовать обратиться в компанию Юа-Моторс. У них на страничке https://ua-motors.com.ua/ представлен огромный выбор мотоциклов, я уверен, что вы сможете подобрать подходящую модель для вашего сына. Так же хочу отметить, что у них можно оформить рассрочку и выплачивать его частями. Так что переходите, консультируйтесь с менеджерами и оформляйте покупку.
- Egor Smolin
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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