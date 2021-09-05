Музыка
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Музыка
Здравствуйте. Если честно, то я никак не могу выбор остановить на одном сайте в интернете с музыкальными подборками зарубежных хитов и поэтому, нужна ваша консультация и помощь. Куда стоит заглянуть прямо сейчас?
-
Laluna
- Писатель
-
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
-
Неваляшка
Конечно, помогу чем смогу и поэтому, я не смогла остаться равнодушной и пройти мимо вашего сообщения. Обязательно нужно выбирать сайты, которые предлагают слушать музыку бесплатно, без всяких подписок и регистраций. Зарубежные хиты 2021 я нашла тут umkafon.net и оказалось, что можно сориентироваться по общей информации и останется только несколько раз кликнуть мышкой, чтобы сохранить песню в папку на рабочем столе или же пополнить плейлист телефона. Мне нравится сам процесс поиска, когда находишь новых исполнителей и погружаешься с головой в мир танцевальных мотивов, которые поднимают уровень настроения.
-
Неваляшка
- Писатель
-
- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Неваляшка и гости: 8