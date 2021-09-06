декор

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декор

Новое сообщение max113 » 06 сен 2021, 15:42

У нас на даче потолок оформлен декоративными балками, но чего то не хватает, может вы посоветуете как можно дополнить что бы потолок казался более завершённым?


max113
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Re: декор

Новое сообщение sizov » 06 сен 2021, 15:51

Вам я думаю будут кстати декоративные консоли под балки https://decomaster.su/products/beams/co ... 115-145mm/ они придадут вашему помещению уют и гармонично дополнят общий дизайн, наши клиенты часто их используют, смотрятся очень красиво.
sizov
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