декор
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декор
У нас на даче потолок оформлен декоративными балками, но чего то не хватает, может вы посоветуете как можно дополнить что бы потолок казался более завершённым?
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: декор
Вам я думаю будут кстати декоративные консоли под балки https://decomaster.su/products/beams/co ... 115-145mm/ они придадут вашему помещению уют и гармонично дополнят общий дизайн, наши клиенты часто их используют, смотрятся очень красиво.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1