теплоносители

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теплоносители

Новое сообщение max113 » 10 сен 2021, 16:23

Кто использует раствор пропиленгликоля как теплоноситель не портятся ли трубы, есть коррозия и как это отражается на оборудовании?


max113
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Re: теплоносители

Новое сообщение sizov » 10 сен 2021, 16:32

У нас свой мясокомбинат и мы в холодильных установках используем раствор пропиленгликоля. С оборудование проблем нет, так же как и с коррозией, заказываем тут https://hstream.ru/industrialnye-teplon ... lenglikol/ . Раствор безопасный, включает дополнительные присадки, защищающие систему от коррозии.
sizov
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