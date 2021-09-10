теплоносители
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теплоносители
Кто использует раствор пропиленгликоля как теплоноситель не портятся ли трубы, есть коррозия и как это отражается на оборудовании?
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: теплоносители
У нас свой мясокомбинат и мы в холодильных установках используем раствор пропиленгликоля. С оборудование проблем нет, так же как и с коррозией, заказываем тут https://hstream.ru/industrialnye-teplon ... lenglikol/ . Раствор безопасный, включает дополнительные присадки, защищающие систему от коррозии.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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