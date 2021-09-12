Награды
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Награды
Приветик. Раньше я не интересовалась фалеристикой, а потом в какой-то момент решила остановиться на одном сайте и воспользоваться его услугами в онлайн формате. Поэтому, изучила ценовую политику и спустя время перешла по ссылке https://bezproblem.ru/catalog/voentorg/ ... ikh_voysk/ на сайт компании, которая готова порадовать быстрой обработкой и доставкой наград по стране. Вы тоже всегда сравниваете как минимум несколько сайтов? Либо, запросто можете остановиться на первой, попавшейся на глаза торговой площадке в интернете? Буду благодарна за высказанные мнения и надеюсь, что отпишетесь и поделитесь своими рекомендациями.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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