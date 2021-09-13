запчасти

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запчасти

Новое сообщение KaJIa6u9y » 13 сен 2021, 13:59

Подскажите, где можно купить запчасти на дорожную спецтехнику?


KaJIa6u9y
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Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 июн 2021, 18:05
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Re: запчасти

Новое сообщение vinson » 13 сен 2021, 14:24

За запчастями для дорожной спецтехники советую обратиться в эту компанию https://ets-group.com.ua/parts . У них есть всё для экскаваторов и самосвалов и прочего.
vinson
Читатель
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 27 май 2021, 12:55
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