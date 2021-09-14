dret » 14 сен 2021, 01:04

Косметика CHRISTINA в Москве – лучшая профессиональная косметика

Бренд Christina был создан в 1982 году и назван в честь своего основателя — косметолога Кристины Мирьям Зехави. За эти годы компания добилась огромного успеха, став одной из наиболее известных марок в нише профессионального ухода. Кристина была и остается одним из ведущих пионеров косметической индустрии, внедряя уникальные научные разработки. В свое время бренд стал одним из первых, кто начал применять гиалуроновую кислоту — сегодня это один из самых востребованных компонентов в профессиональной косметике.

Препараты «Кристина» производятся исключительно в Израиле, где строго соблюдаются стандарты качества ISO и GMP. К созданию новых линеек привлекаются ведущие косметологи и ученые мира, используя новейшие медицинские разработки. Эффективность и безопасность подтверждена in vivo и in vitro. При этом бренд соблюдает принципы «зеленой химии» — косметика не тестируется на животных.

Компания «Кристина» создала множество средств для ухода за самой различной кожей. Основное направление серий — омоложение и решение проблем возрастной кожи.