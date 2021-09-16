инструмент

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инструмент

Новое сообщение sizov » 16 сен 2021, 17:45

У меня есть набор ключей трещёток, но слышал есть и аккумуляторные трещотки, по магазинам не смог найти,может кто в курсе где такие продаются?


sizov
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Re: инструмент

Новое сообщение max113 » 16 сен 2021, 18:16

Я себе не давно сделал подарок и купил такую трещётку, она компактная и очень удобная, выбирал на сайте агрегаторе у них есть и аккумуляторные трещотки и головки для них, качество инструмента очень нравится, так что и вам советую к ним зайти.
max113
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