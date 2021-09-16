инструмент
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инструмент
У меня есть набор ключей трещёток, но слышал есть и аккумуляторные трещотки, по магазинам не смог найти,может кто в курсе где такие продаются?
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Re: инструмент
Я себе не давно сделал подарок и купил такую трещётку, она компактная и очень удобная, выбирал на сайте агрегаторе у них есть и аккумуляторные трещотки и головки для них, качество инструмента очень нравится, так что и вам советую к ним зайти.
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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