Планшет с 4G интернетом

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Планшет с 4G интернетом

Новое сообщение FrenklSize » 21 сен 2021, 21:50

Ребята помогите мне выбрать планшет, мне нужен аппарат который будет поддерживать 4G интернет. Предлагайте все возможные варианты, я потом выберу самый оптимальный для себя вариант, для меня главное чтобы гаджет не глючил, запускал все приложения.


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Re: Планшет с 4G интернетом

Новое сообщение EugeneS » 21 сен 2021, 21:50

Мне кажется что каждый планшет на операционной системе андроид поддерживает 4G интернет. Допустим я приобрел себе бюджетную модель Prestigio Q Mini 4137 7'' 1/16GB Black , в которой 2 сим карты и необходимая поддержка 4G.
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Re: Планшет с 4G интернетом

Новое сообщение FrenklSize » 21 сен 2021, 21:51

Посмотрел характеристики этого планшета, он довольно слабенький, процессор уже устаревший, оперативной и основной памяти очень мало. Спасибо за подсказку, но мне такой гаджет не подходит, тут даже я разобрался.
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Re: Планшет с 4G интернетом

Новое сообщение IvanovIvan » 21 сен 2021, 21:52

FrenklSize писал(а):Ребята помогите мне выбрать планшет, мне нужен аппарат который будет поддерживать 4G интернет. Предлагайте все возможные варианты, я потом выберу самый оптимальный для себя вариант, для меня главное чтобы гаджет не глючил, запускал все приложения.

Дружище, ты не слышал про новинку от корпорации Apple они выпустили iPad mini 2021 https://www.citrus.ua/planshety/ipad-mi ... 96774.html , абсолютная новинка можно сказать только на днях прошла презентация. Я с женой заказали такой планшет для сына, правда заявка предварительная, по той причине что его еще нет в стране.

Если вам понравиться этот планшет, то вы можете оставить заявку в онлайн магазине бытовой технике Цитрус. Качество товаров у них довольно хорошие, всю квартиру \ бытовой техникой обставили и жалоб не имеем.

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