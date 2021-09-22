воблеры

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воблеры

Новое сообщение KaJIa6u9y » 22 сен 2021, 12:53

Где можно купить воблеры на щуку?


KaJIa6u9y
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Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 июн 2021, 18:05
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Re: воблеры

Новое сообщение vinson » 22 сен 2021, 14:22

Воблеры на щуку вы найдёте по ссылке - https://ukesa.com.ua/voblery-na-schuku-/ . Друг мне посоветовал данный сайт и вот уже около года я заказываю всё для рыбалки только тут - отличный сервис и качество.
vinson
Читатель
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 май 2021, 12:55
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