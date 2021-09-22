лекарства домой

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лекарства домой

Новое сообщение KaJIa6u9y » 22 сен 2021, 13:11

Подскажите сайт где можно заказать лекарства домой?


KaJIa6u9y
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Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 июн 2021, 18:05
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Re: лекарства домой

Новое сообщение vinson » 22 сен 2021, 14:29

Заказать лекарства домой вы можете тут https://kz.apteka.com/ Всегда быстро доставляют заказ. А для постоянных клиентов цена становится с каждым заказом всё ниже и ниже
vinson
Читатель
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 май 2021, 12:55
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