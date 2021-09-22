детский слуховой аппарат

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детский слуховой аппарат

Новое сообщение KaJIa6u9y » 22 сен 2021, 13:38

Девочки, подскажите где можно купить детский слуховой аппарат?


KaJIa6u9y
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Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 июн 2021, 18:05
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Re: детский слуховой аппарат

Новое сообщение vinson » 22 сен 2021, 14:47

Советую обратиться в эту компанию https://sluh.com.ua/ru/category/apparaty-dlya-dyetyey . Тут лучшие детские слуховые аппараты от ведущих мировых производителей.
vinson
Читатель
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 27 май 2021, 12:55
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