стеллажи
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стеллажи
Мы переехали в новый офис,сейчас места много и мы решили закупить стеллажи для архива,какие лучше выбрать?
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: стеллажи
Для архива в офисе лучше всего использовать металлические сборные стеллажи,мы себе именно такие покупали,они удобны при сборке и они крепкие,мы их тут покупали, у них очень хорошие цены и качество.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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