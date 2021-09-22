стеллажи

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стеллажи

Новое сообщение max113 » 22 сен 2021, 21:46

Мы переехали в новый офис,сейчас места много и мы решили закупить стеллажи для архива,какие лучше выбрать?


max113
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Re: стеллажи

Новое сообщение sizov » 22 сен 2021, 22:05

Для архива в офисе лучше всего использовать металлические сборные стеллажи,мы себе именно такие покупали,они удобны при сборке и они крепкие,мы их тут покупали, у них очень хорошие цены и качество.
sizov
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Сообщения: 33
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