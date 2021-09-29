Блокировка колес для дрифтинга
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Блокировка колес для дрифтинга
Посоветуйте плиз как лучше всего при дрифтинге блокировать колеса. Заранее спс.
- Альма
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 сен 2021, 00:57
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Re: Блокировка колес для дрифтинга
Есть специальные дифференциалы - вот они Вам в помощь. А вообще, почитайте про штуку под названием винтовая блокировка для дрифта - вот она Вам точно будет в помощь)
- Рибон
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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