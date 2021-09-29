Блокировка колес для дрифтинга

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Блокировка колес для дрифтинга

Новое сообщение Альма » 29 сен 2021, 16:19

Посоветуйте плиз как лучше всего при дрифтинге блокировать колеса. Заранее спс.


Альма
 
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Зарегистрирован: 29 сен 2021, 00:57
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Re: Блокировка колес для дрифтинга

Новое сообщение Рибон » 29 сен 2021, 18:01

Есть специальные дифференциалы - вот они Вам в помощь. А вообще, почитайте про штуку под названием винтовая блокировка для дрифта - вот она Вам точно будет в помощь)
Рибон
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