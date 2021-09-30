Украина - деловое введение

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Украина - деловое введение

Новое сообщение Skymall » 30 сен 2021, 22:20

Здравствуйте, как по мне не секрет что Украина прилагает усилия для привлечения иностранных инвестиций. Если вам эта тема интересна то думаю обязательно стоит почитать статью http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=Sharing&tid=5919


Skymall
 
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