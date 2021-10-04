Помогите выбрать измельчитель пищевых отходов
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Помогите выбрать измельчитель пищевых отходов
Друзья мне нужна ваша помощь, в свое маленькое кафе мне нужно приобрести измельчитель пищевых отходов, благодаря этому уменьшается количество мусора и не будет забиваться мойка.
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FrenklSize
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:10
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Re: Помогите выбрать измельчитель пищевых отходов
Могу вам предложить посмотреть цены в интернете на измельчитель пищевых отходов BORT, у них довольно неплохая линейка. Наш измельчитель уже успешно второй год, мы полностью всем довольны.
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EugeneS
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
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Re: Помогите выбрать измельчитель пищевых отходов
Что я никак не могу найти технику от этого производителя в интернете, может вы мне скинете ссылку на сайт в котором покупали свой измельчитель пищевых отходов. За ранее большое спасибо за подсказку.
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FrenklSize
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:10
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Re: Помогите выбрать измельчитель пищевых отходов
FrenklSize писал(а):Друзья мне нужна ваша помощь, в свое маленькое кафе мне нужно приобрести измельчитель пищевых отходов, благодаря этому уменьшается количество мусора и не будет забиваться мойка.
Я вам могу предложить посетить интернет магазин Нauswerker, в котором я приобрел кухонный измельчитель KRAISSMANN LAS'630 https://hauswerker.com.ua/elektroinstru ... h-othodov/ , который подходит под все современные мойки. Технику купил для того чтобы не забивалась канализация в доме, ну и конечно для того чтобы было меньше мусора.
В данной модели установленные качественные ножи из нержавеющей стали, иметься защита от перегрузок и заклинивания, подключил ее сам, без всяких там спецов.
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IvanovIvan
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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