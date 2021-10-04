Помогите выбрать измельчитель пищевых отходов

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Помогите выбрать измельчитель пищевых отходов

Новое сообщение FrenklSize » 04 окт 2021, 14:32

Друзья мне нужна ваша помощь, в свое маленькое кафе мне нужно приобрести измельчитель пищевых отходов, благодаря этому уменьшается количество мусора и не будет забиваться мойка.


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Re: Помогите выбрать измельчитель пищевых отходов

Новое сообщение EugeneS » 04 окт 2021, 14:40

Могу вам предложить посмотреть цены в интернете на измельчитель пищевых отходов BORT, у них довольно неплохая линейка. Наш измельчитель уже успешно второй год, мы полностью всем довольны.
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Re: Помогите выбрать измельчитель пищевых отходов

Новое сообщение FrenklSize » 04 окт 2021, 14:40

Что я никак не могу найти технику от этого производителя в интернете, может вы мне скинете ссылку на сайт в котором покупали свой измельчитель пищевых отходов. За ранее большое спасибо за подсказку.
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Re: Помогите выбрать измельчитель пищевых отходов

Новое сообщение IvanovIvan » 04 окт 2021, 14:42

FrenklSize писал(а):Друзья мне нужна ваша помощь, в свое маленькое кафе мне нужно приобрести измельчитель пищевых отходов, благодаря этому уменьшается количество мусора и не будет забиваться мойка.

Я вам могу предложить посетить интернет магазин Нauswerker, в котором я приобрел кухонный измельчитель KRAISSMANN LAS'630 https://hauswerker.com.ua/elektroinstru ... h-othodov/ , который подходит под все современные мойки. Технику купил для того чтобы не забивалась канализация в доме, ну и конечно для того чтобы было меньше мусора.

В данной модели установленные качественные ножи из нержавеющей стали, иметься защита от перегрузок и заклинивания, подключил ее сам, без всяких там спецов.

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