Какие новости из Беларуси?

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Какие новости из Беларуси?

Новое сообщение artem222 » 06 окт 2021, 13:47

Всем привет. Подскажите, кто то слышал какие то новости из Беларуси? А то я давно ни на что не натыкался.


artem222
 
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Re: Какие новости из Беларуси?

Новое сообщение nikol » 06 окт 2021, 16:09

Привет форум. Я тоже ничего нового не слышал о Беларуси после того случая с самолетом Рин Эйр. Думаю раз мы ничего до сих пор не слышали, значит там ничего такого крупного не происходило.
nikol
 
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Re: Какие новости из Беларуси?

Новое сообщение Виталик » 06 окт 2021, 19:35

Добрый вечер форумчане. Я тоже что то давненько ничего не слышал о Беларуси. Разве что наткнулся на эту новую статью В Польше призвали объявить войну Беларуси! Уверен это обычные политические игры. А так я думаю ничего интересного не происходит. Или по крайней мере Лукашенко все грамотно скрывает.
Виталик
 
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