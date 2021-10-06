Какие новости из Беларуси?
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Какие новости из Беларуси?
Всем привет. Подскажите, кто то слышал какие то новости из Беларуси? А то я давно ни на что не натыкался.
- artem222
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 13:43
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Re: Какие новости из Беларуси?
Привет форум. Я тоже ничего нового не слышал о Беларуси после того случая с самолетом Рин Эйр. Думаю раз мы ничего до сих пор не слышали, значит там ничего такого крупного не происходило.
- nikol
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 16:08
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Re: Какие новости из Беларуси?
Добрый вечер форумчане. Я тоже что то давненько ничего не слышал о Беларуси. Разве что наткнулся на эту новую статью В Польше призвали объявить войну Беларуси! Уверен это обычные политические игры. А так я думаю ничего интересного не происходит. Или по крайней мере Лукашенко все грамотно скрывает.
- Виталик
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 19:33
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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