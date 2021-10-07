Подскажите игры для скоротания времени

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Подскажите игры для скоротания времени

Новое сообщение sisnis » 07 окт 2021, 18:49

Здравствуйте. В последнее время стало очень скучно. Может кто-то подскажет разные игры, чтобы скоротать время.


sisnis
 
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Зарегистрирован: 07 окт 2021, 18:46
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Re: Подскажите игры для скоротания времени

Новое сообщение asmis » 07 окт 2021, 23:23

Здравствуйте. Таких игр очень много , но есть большой минус. Вы можете просто залипнуть на определённой игре и потом уже не оторваться. Забыть о всяких делах. А это очень плохо в данных случаях.
asmis
 
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Зарегистрирован: 07 окт 2021, 23:21
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