Подскажите игры для скоротания времени
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Подскажите игры для скоротания времени
Здравствуйте. В последнее время стало очень скучно. Может кто-то подскажет разные игры, чтобы скоротать время.
- sisnis
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 окт 2021, 18:46
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Re: Подскажите игры для скоротания времени
Здравствуйте. Таких игр очень много , но есть большой минус. Вы можете просто залипнуть на определённой игре и потом уже не оторваться. Забыть о всяких делах. А это очень плохо в данных случаях.
- asmis
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 окт 2021, 23:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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