Где можно почитать о каком нибудь томате ?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Где можно почитать о каком нибудь томате ?
Здравствуйте. Подскажите где можно прочитать о каком нибудь интересном томате, хочу бабушке дать , пусть скоротает время.
- vibia
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 окт 2021, 19:16
-
Re: Где можно почитать о каком нибудь томате ?
Здравствуйте. Таких статей очень много конечно, но минус очень большой в том что , большая часть сказанного там не правда. Люди просто пишут что попало и тем самым обманывают других людей.
- asmis
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 окт 2021, 23:21
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: asmis, Google Adsense [Bot], Yandex [Bot] и гости: 19