генератор
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генератор
Мы занимаемся строительством, и сейчас нам на стройплощадку нужен дизельный генератор,сперва хотели брать в аренду но потом решили купить,где его можно приобрести?
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: генератор
При строительстве без генератора никуда,сами занимаемся строительством и тоже себе его купили,сперва тоже брали в аренду а потом решили купить себе,так даже выгоднее,выбирали в https://www.proteplo-spb.ru/products/dizelnye-0 у них большой выбор,есть генераторы разной мощности,стационарные и с колёсиками.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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