Oppra » 24 окт 2021, 16:55

Есть макбуки до 30 тысяч гривен, что согласитесь с нашими современными реалиями на цены совсем недорого.

Если не верите, сами в этом можете убедиться, на макбук эйр цены тут https://stylus.ua/macbook/model:macbook-air/ посмотреть, да и заказать сразу покупку если все устроит.

Именно такой макбук у меня, с экраном 13.3 дюйма - глянцевый с Лед подсветкой, глаза даже при длительной работе не устают. Процессор 8‑ядерный Apple M1, а сама модель прошлого года выпуска - как видите вполне современный ноутбук.