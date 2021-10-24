Приобретение макбука

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Приобретение макбука

Новое сообщение Зелень зеленая » 24 окт 2021, 14:28

Устроилась на новую работу - это частые командировки прежде всего, да и макбук нужен. У меня есть ноутбук, но он старенький и весит много - не смогу его в командировки точно брать.


Зелень зеленая
 
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Re: Приобретение макбука

Новое сообщение Oppra » 24 окт 2021, 16:38

Если предполагаются поездки, то однозначно надо покупать макбук, для мобильного передвижения просто однозначно это самое лучшее.
Oppra
 
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Re: Приобретение макбука

Новое сообщение Зелень зеленая » 24 окт 2021, 16:44

вот еще бы такой найти чтобы стоил недорого, а то знаете есть такие модели как крыло от самолета, такой макбук точно не потяну.
Зелень зеленая
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 окт 2020, 21:38
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Re: Приобретение макбука

Новое сообщение Oppra » 24 окт 2021, 16:55

Есть макбуки до 30 тысяч гривен, что согласитесь с нашими современными реалиями на цены совсем недорого.

Если не верите, сами в этом можете убедиться, на макбук эйр цены тут https://stylus.ua/macbook/model:macbook-air/ посмотреть, да и заказать сразу покупку если все устроит.

Именно такой макбук у меня, с экраном 13.3 дюйма - глянцевый с Лед подсветкой, глаза даже при длительной работе не устают. Процессор 8‑ядерный Apple M1, а сама модель прошлого года выпуска - как видите вполне современный ноутбук.

Изображение

Oppra
 
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Зарегистрирован: 23 апр 2021, 18:27
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Re: Приобретение макбука

Новое сообщение sizov » 25 окт 2021, 03:40

Они слишком дорогие.
sizov
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