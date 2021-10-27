victorshast1 » 27 окт 2021, 05:01

Гормональные лекарства считаются самым безвредным контрацептивом на современный день; единым исключением считается добровольная хирургическая стерилизация. Гормональные лекарства обеспечивают гарантированную контрацепцию, если вы начинаете принимать их с 1 дня цикла. Они элементарны в использовании, и единственное, что от вас требуется, не пропускать их и стремиться пить враз. Кроме того, отдельные таблетки обладают косметическим действием; они могут нормализовать состояние вашей кожи.

Барьерные методы контрацепции защищают от нежелательной беременности и снижают риск недугов, передающихся сексуальным путем. Говорят также, что эти контрацептивы на деле не имеют негативных эффектов.

Вагинальные кольца. Гибкое пластиковое кольцо, которое при введении в вагину выделяет секреты, предотвращающие беременность. Оно может быть вставлено самой представительницей слабого пола, но вопрос о вероятности и сроках введения должен решать медик.

Посткоитальная контрацепция. Срочная контрацепция после физиологического акта может быть использована только в том варианте, если вы не смогли побеспокоиться о закупке презервативов. Постинор - это самый общеизвестный препарат в этой группе. Женщина должна принять 1 пилюлю сразу после физиологического акта. Эта контрацепция должна учитываться как средство первоначальной помощи, используемое не чаще двух раз в мес. В ином эпизоде у дамы может возникнуть небезопасное для жизни кровотечение.

Если вы не планируете более детей или беременность вам физически противопоказана, вы можете прибегнуть к хирургической стерилизации. Часто это выполняется одновременно со вторым или 3 кесаревым сечением, когда ношение еще одного малыша с рубцом на матке становится опасным. В брюшной полости делается незначительный разрез, и в него вводится особый инструмент - лапароскоп, который позволяет врачу перевязать фаллопиевы трубы. В итоге нарушается их проницаемость, и осеменение становится невозможным. Отдельные пары решаются на мужскую стерилизацию - вазэктомию, то есть перевязку семявыводящих протоков. Также, рекомендуем ознакомиться: гид по контрацепции на нашем портале.

При приобретении контрацептива всякий раз следует советоваться с лекарем. Прежде чем назначить лекарство, он проводит обследование, которое включает осмотр на кресле, взятие мазка на онкоцитологию и т.д.