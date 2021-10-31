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Страхование

Новое сообщение Неваляшка » 31 окт 2021, 16:20

Познакомилась с парнем, работаем в МЧС и иногда рассказывает про свою работу. Всегда говорит, что удивляется людям, ведь абсолютное большинство ситуаций возникают из-за людской беспечности. А я не понимаю, как можно за всем уследить? Жить в постоянном стрессе? Вы вот все в своей жизни контролируете?


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Неваляшка
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Сообщения: 98
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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