стенокардия

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стенокардия

Новое сообщение max113 » 02 ноя 2021, 02:22

Всё чаще стали случаться приступы стенокардии,что делать,что лучше принимать,и в какую клинику в Москве лучше пойти на консультацию?


max113
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Re: стенокардия

Новое сообщение sizov » 02 ноя 2021, 02:47

У меня тоже бывает стенокардия , я принимаю нитроглицерин под язык (1 таблетка или 1 - 2 капли 1% раствора на кусочке сахара, на таблетке валидола),если не помогло через пару минут повторяю,если хотите проконсультироваться с врачом обратитесь в мед.центр СМ-Клиника,там не дорого и нет очередей.
sizov
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