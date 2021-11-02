стенокардия
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стенокардия
Всё чаще стали случаться приступы стенокардии,что делать,что лучше принимать,и в какую клинику в Москве лучше пойти на консультацию?
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: стенокардия
У меня тоже бывает стенокардия , я принимаю нитроглицерин под язык (1 таблетка или 1 - 2 капли 1% раствора на кусочке сахара, на таблетке валидола),если не помогло через пару минут повторяю,если хотите проконсультироваться с врачом обратитесь в мед.центр СМ-Клиника,там не дорого и нет очередей.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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