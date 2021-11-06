Крышки для одноразовых стаканчиков
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Крышки для одноразовых стаканчиков
Если вы занимаетесь розничной реализацией горячих и холодных напитков, то для вашего бизнеса будет полезным использование одноразовых стаканчиков с пластиковыми крышками, которые значительно повышают комфорт употребления напитков, и соответственно увеличивают количество заказов. Покупайте оптом пластиковые крышки любых форм и диаметров в компании Optipak https://optipak.com.ua/product-category/kryshki/ по самым лучшим ценам и быстрой доставкой любым сервисом.
- BogdanB
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 дек 2017, 15:14
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