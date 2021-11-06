cossotectsuvwyi95 » 06 ноя 2021, 18:56

Полиэтиленовые трубы без каких-либо ограничений соответствуют высоким требованиям систем подачи воды. Полиэтиленовые трубы особенно рекомендуются для транспортировки жидких технологических сред и сточных вод. Благодаря высокой устойчивости к агрессивным веществам они также используются в качестве защитных труб. При этом они нейтральны для окружающей среды и совершенно физиологически безвредны.

Завод полиэтиленовых труб в Москве «МИРТРУБПЛАСТ» производит качественные полиэтиленовые трубы, которые широко используются в строительстве водопроводных коммуникаций и водосточной системе. Все они изготовлены из качественных материалов - полиэтилена и полипропилена. Полиэтиленовые трубы могут использоваться, среди прочего, для перекачки питьевой воды, в канализацию и даже для гидротранспорта песка или гравия. В свою очередь, полиэтиленовые трубы для орошения очень гибкие, и в них можно легко вырезать отверстия и вставлять форсунки и капилляры. Продукцию полиэтиленовых труб смотрите на сайте https://msk.mirtrub.ru/