victorshast1 » 10 ноя 2021, 20:53

От дешевой зарплаты до солидного клиента? Положение украинцев в Чехии может измениться. С одной стороны, они будут все больше востребованы на обезлюдевшем рынке труда. Доказательство платежного морального духа может помочь им повысить свой авторитет.

Торговая палата проявляет наибольший интерес к иностранным рабочим за последние пять лет. «Наибольший интерес по-прежнему вызывают рабочие из Украины с установленной годовой квотой в 40 000 человек», заявил официальный представитель палаты Мирослав Диро.

Тем не менее он отметил, что отечественные компании часто упускают из виду знания и навыки, доступные новым украинцам. «Многие из них хорошо говорят по-английски. Вместо того чтобы использовать эти навыки, они работают, например, на стройке», добавил он.

«Большое сообщество граждан Украины нередко сталкивается с проблемой недоверия. В то время как граждане Чехии могут проверять компании в реестрах или сами клиенты могут просто подавать выписку из кредитного реестра, граждане Украины еще не имеют такой возможности», заявил Ян Гурны, глава компании SID.

Компания SID запустила услугу «Я не задолжал Украине» в сотрудничестве с международной группой Creditinfo, об этом заявляют новости Киева. Украинцы могут получить справку о кредитной истории непосредственно в Чехии. Условием для составления отчета является его оплата со счета, открытого в чешском банке на имя заявителя за выписку, для подтверждения его личности.

Раньше это было невозможно. «Иностранец не документирует кредитную историю своей страны, и до сих пор он оценивался так же, как гражданин Чехии без кредитной истории», заявила представитель Provident Financial Катержина Ярошова.