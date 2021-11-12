Почтовые индексы Украины
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Почтовые индексы Украины
Добрый вечер, иногда нужно узнать почтовый индекс какого либо города, так вот хочу поделиться с вами сайтом https://index-ua.com/ на котором собраны почтовые индексы всех городов Украины, сохраняйте в закладки это всегда нужная информация!
- docent2019
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- Зарегистрирован: 11 янв 2021, 18:39
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