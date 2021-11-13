Где лучше заказывать товары на черную пятницу?

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Где лучше заказывать товары на черную пятницу?

Новое сообщение IvanovIvan » 13 ноя 2021, 17:00

Я вот не разбираюсь в интернет магазинах, можно сказать что новичок, пользователь который только начал пользоваться интернетом, ну именно в компьютере, потому обращаюсь за помощью.


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Re: Где лучше заказывать товары на черную пятницу?

Новое сообщение EugeneS » 13 ноя 2021, 18:04

Вы уверены что вам стоит переживать и покупать товары на черную пятницу? Просто там будут довольно хорошие скидки, но ажиотаж самый крутой, потому думаю что конкуренция просто конкретная будет присутствовать.
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EugeneS
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