Где лучше заказывать товары на черную пятницу?
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Где лучше заказывать товары на черную пятницу?
Я вот не разбираюсь в интернет магазинах, можно сказать что новичок, пользователь который только начал пользоваться интернетом, ну именно в компьютере, потому обращаюсь за помощью.
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IvanovIvan
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Где лучше заказывать товары на черную пятницу?
Вы уверены что вам стоит переживать и покупать товары на черную пятницу? Просто там будут довольно хорошие скидки, но ажиотаж самый крутой, потому думаю что конкуренция просто конкретная будет присутствовать.
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EugeneS
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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