victorshast1 » 16 ноя 2021, 05:01

Виктор Енин Воронеж: "Перспектива" - это большая площадка для развития воронежского предпринимательства.

Торговый парк "Перспектива" в Воронеже имеет более 50 агентов и непрерывно корректируется. Ведущий директор парка Виктор Енин известил о основных достоинствах этой площадки и о том, как она бережет ресурсы воронежских деловоых людей.

Идея сформировать промышленно-складской парк для малого и среднего бизнеса у Виктора Енина появилась в отдаленном 2009 году. Тогда на территории области пока не было годящейся промышленной зоны для местных изготовителей. Воронежские владельцы работали, где могли: в автогаражах, в полуразваленных строениях. Рано или поздно они начали бы искать более культурные условия для движения своего дела.

Изучив желания местных дельцов, Виктор Енин решил открыть свой торговый парк в 12 км от черты мегаполиса. Это было заброшенное колхозное поле. Его нужно было оборудовать конструкторской инфраструктурой, провести сообщения, асфальтировать пути, провести всемирную паутинку. Сделать светило многое, но веселило благоприятное расположение парка. Всего 30 минут езды от центра Воронежа - у персонала не будет трудностей с тем, чтобы вовремя приходить на предполагаемую работу!

Виктор Енин: "Невзирая на пандемию, воронежский бизнес не прекращает прогрессировать"

В течение года в воронежском промышленном парке "Перспектива" появились 8 новых компаний, и еще 5 представителей выкупили добавочные участки под развертывание бизнеса. Об это сообщили в самом парке.

"При этом главная часть года пришлась на многогранный период карантина и прочих ограничительных мер в связи с пандемией. Такие темпы освоения площадей дают возможность смотреть в будущие времена с мироощущением, бизнес работает, несмотря ни на что", - пояснил основатель индустриального парка Перспектива Виктор Енин Воронеж.

Воронежские коммерсанты Александр и Виктор Енины: "В промышленном парке "Перспектива" начинается развитие кластера обработки полимеров"

В середине летнего сезона в "Перспективе" заблестал очередной, 71 по счету резидент. Компания "Скайфлекс" занимается изготовлением теплоизоляционных стройматериалов из прогрессивных синтетических материалов. К этому моменту в парке уже работали несколько организаций, занимающихся полимерами, рассказал директор находящейся в Воронеже УК "Перспектива" Виктор Енин.