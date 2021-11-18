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Значок Laluna » 18 ноя 2021, 12:27 Здравствуйте. Мне пришлось просмотреть несколько десятков каталогов в интернете с наградами, и вот решила остановиться на одном сайте и оформить свой заказ онлайн. Приятно порадовали демократичные цены и широкий выбор позиций для приобретения. Здесь https://bezproblem.ru/catalog/voentorg/ ... _original/ удалось найти значки СССР, о существовании которых я раньше никогда не догадывалась и вот решила написать вам и спросить. Как часто вы заказываете награды в интернете? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я надеюсь, что вы поможете мне советами, потому что я не знаю, как быть?





Laluna Писатель Сообщения: 87 Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37 Личное сообщение Вернуться к началу

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