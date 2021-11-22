victorshast1 » 22 ноя 2021, 04:16

В заключительное время рынок оказания медицинских услуг намного изменился. Самое главное понимать, что сегодня муниципального транспорта для пациентов не имеется, это преимущественное право только личных компаний. Службы быстрой помощи также являются личными фирмами, нанятыми государственными органами. Разочаровавшись в услугах быстрой помощи, крестьяне стали гораздо чаще обращаться в частные медицинские службы. Фактически, совершенно бесплатная казенная врачебная помощь давно исчезла. При этом частные цены в основной массе случаев превышают любой прейскурант субъективных медицинских учреждений, а потребительское качество находится на критически низком уровне. Именно поэтому даже такая услуга, как мед транспортировка тяжелобольных, становится привилегией только личных организаций, а услуга - транспортировка лежачих пациентов в Москве - обходится на порядок дешевле, чем в муниципальных клиниках и органах.

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