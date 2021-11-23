EugeneS » 23 ноя 2021, 22:22

Добрый вечер товарищи! Жена себе на день рождение заказала блендер,вот сейчас я нахожусь в поиске хорошего подарка. Может посоветуете мне достойную модель, ведь я ничего не понимаю в кухонной бытовой техникой.