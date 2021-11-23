Какой блендер лучше всего купить?

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Какой блендер лучше всего купить?

Новое сообщение EugeneS » 23 ноя 2021, 22:22

Добрый вечер товарищи! Жена себе на день рождение заказала блендер,вот сейчас я нахожусь в поиске хорошего подарка. Может посоветуете мне достойную модель, ведь я ничего не понимаю в кухонной бытовой техникой.


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EugeneS
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