Нужно купить диплом!

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Нужно купить диплом!

Новое сообщение Василий » 24 ноя 2021, 20:07

Ребят, где можно настоящий диплом о вышке купить в Иркутске?


Василий
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 авг 2019, 18:31
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Re: Нужно купить диплом!

Новое сообщение Соломон » 24 ноя 2021, 20:58

Я полтора года назад заказала диплом через этот http://diploms-ru.com/kupit-diplom-irkutsk.htm сервис, очень довольна. После заявки менеджер сразу же перезвонил, уточнили данные, предоплаты с меня не потребовалась, изготовили диплом быстро, через несколько дней получила почтой, осталась полностью довольна.
Соломон
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 14:15
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