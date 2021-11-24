Нужно купить диплом!
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Нужно купить диплом!
Ребят, где можно настоящий диплом о вышке купить в Иркутске?
- Василий
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 18:31
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Re: Нужно купить диплом!
Я полтора года назад заказала диплом через этот http://diploms-ru.com/kupit-diplom-irkutsk.htm сервис, очень довольна. После заявки менеджер сразу же перезвонил, уточнили данные, предоплаты с меня не потребовалась, изготовили диплом быстро, через несколько дней получила почтой, осталась полностью довольна.
- Соломон
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 14:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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