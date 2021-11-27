Kapitoliy » 27 ноя 2021, 18:07

Это я все понимаю, читал о таких вариантах и как они оформляются, только вот вопрос в следующем можно ли найти какой-то займ с минимальным процентом. Боюсь что в таком кредите может быть все написано чисто между срок.