Где оформить микрозайм

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Где оформить микрозайм

Новое сообщение Kapitoliy » 27 ноя 2021, 16:41

Как получить сейчас займ в интернете? Может быть есть какие-то определенные правила при получении и какие документы для этого нужны? Просто никак не могу подобрать для себя более подходящий вариант.


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Re: Где оформить микрозайм

Новое сообщение Borisova » 27 ноя 2021, 17:28

На карту вполне можно оформить такой, в интернете сейчас так много вариантов. В целом, все очень элементарно просто, нужно лишь оформить заявку, так вы сможете заполучить нужную сумму.
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Re: Где оформить микрозайм

Новое сообщение Kapitoliy » 27 ноя 2021, 18:07

Это я все понимаю, читал о таких вариантах и как они оформляются, только вот вопрос в следующем можно ли найти какой-то займ с минимальным процентом. Боюсь что в таком кредите может быть все написано чисто между срок.
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Re: Где оформить микрозайм

Новое сообщение IvanovIvan » 27 ноя 2021, 18:34

Может быть такое когда-то и было, но сейчас в основном все максимально прозрачно, конечно могут быть и сайты подставные, но в основном такие сайты являются однодневками. Если хотите взять микрозайм онлайн на карту https://soscredit.ua/ru/uslugi-kreditovaniya/vygodnye-kredity/mikrozajmy-onlajn-na-kartu то можете это сделать здесь, у вас будет всего один процент на погашение, так что по сути если вы возьмете 6 тысяч гривен, то отдать придется всего лишь 60 гривен, не то что бы даже процент, а скорей какая-то комиссия. Думаю можно попробовать.
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IvanovIvan
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