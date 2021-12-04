tanzaniya » 04 дек 2021, 07:12

Любовный приворот. Черная магия. Жестко избавлю от соперницы, привяжу любовника, мужа, восстановлю любовную связь после длительного разрыва. Возрождение любви и истинных чувств. Чернообрядовый приворот по фотографии, подчин, рабская петля, принуждение на брак. Сексуальная привязка. Отворот любовницы (ка) до отвращения. Прекращу отношения с прежней семьей. Сниму венец безбрачия, одинокую долю. Сильнейшие шаманские обряды на замужество и женитьбу.

Однополый приворот. Приворожу мужчину к мужчине, женщину к женщине.

Черная шаманка. Сила рода. Любой вид и уровень магического воздействия.

Индивидуальная работа до результата лично и на расстоянии.

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