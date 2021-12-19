Изготовить изделия из гранита

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Изготовить изделия из гранита

Новое сообщение meggi » 19 дек 2021, 00:55

Если вас интересует отличная компания https://granittrade-ekb.ru которая изготавливает по индивидуальному чертежу изделия из плитки рекомендую гранит трейд на сегодняшний день это одна из лучших компаний которые специализируются изделий по вашим чертежам, у них собственное производство новое современное оборудование высокоточные станки изготовят всё в точности до миллиметра. Всем рекомендую.


meggi
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 ноя 2021, 14:59
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