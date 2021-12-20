Утепление ангара пенополиуретаном.
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Утепление ангара пенополиуретаном.
Мы построили ангар на базе,теперь хотим его утеплить,решили делать теплоизоляцию пенополиуретаном,осталось найти надёжную компанию,кого можете посоветовать?
- olgina
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 дек 2021, 10:48
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Re: Утепление ангара пенополиуретаном.
Правильный выбор утеплителя для ангара или склада важен по ряду причин. Во-первых, это обычно продиктовано большой площадью помещения, когда любые ошибки приводят к большим финансовым потерям. Сложная геометрическая конфигурация помещения здания тоже создают свои трудности. Часто закрывающая конструкция ангара состоит из металлического профиля. Ангары обычно имеют эллиптическую форму, поэтому теплоизоляция из листового металла представляет определенные трудности, не говоря уже о сроках; в таких условиях высокая влажность часто становится проблемой. Современные ангары предназначены в первую очередь для хранения зерна и овощей или для производственных целей. Несущая способность ангарных конструкций весьма ограничена. Они не всегда способны выдержать дополнительный крепеж для оборудования теплоизоляции, а его вес в любом случае должен быть минимальным; Всем хотелось бы максимальной продолжительности. Никто не хочет каждый год вкладывать деньги в ремонт для улучшения теплоизоляции. Лучшим решением на сегодняшний день считается обогрев больших ангаров напылением пенополиуретана. Пенополиуретан наносится без швов, в отличие от листовых или плитных материалов, создавая монолитный слой. Наносится на поверхности под давлением 140 атм и путем вспенивания полностью и полностью заполняет все трещины, щели и пустоты, тем самым устраняя любые дефекты, сделанные каменщиками или возникшие впоследствии уже во время эксплуатации помещения химических соединений и растворители, кислоты и щелочи. Кроме того, он показывает устойчивость к воде и пару, не реагируя на них, не изменяя своего состава и плотности. С точки зрения теплоизоляции пенополиуретан также демонстрирует лидерские качества, его тепловые свойства вдвое и выше, чем у традиционных утеплителей которые нам наиболее знакомы. Это привлекательно, по крайней мере, тем, что позволяет уменьшить толщину теплоизоляции при сохранении необходимой теплопроводности. Это в некоторой степени также снижает стоимость изоляции.Так что если вы решили использовать пенополиуретан заявку можно оставить тут ,сами к ним обращались,они работают быстро и качественно.
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: Утепление ангара пенополиуретаном.
Мы тоже наверно так сделаем,если не сильно дорого.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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