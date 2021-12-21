IvanovIvan » 21 дек 2021, 20:13

Василий писал(а): Я конечно покупал наушники недорогие чтобы не жалко было потом их выбрасывать. Покупал дешёвые вакуумные наушники которые были с хорошим звуком, но они быстро ломались поэтому, это мне не подходит.

Вам стоит обратить внимание на наушники американского бренда бренда JBL - качество, проверенное временем, который уже долгое время на рынке и доказывает свою качество товара огромным опытом пользователей поэтому я думаю лучше брать их.

Скажу вам ещё такое если вы меломан, то данное устройство наушники JBL https://eldorado.ua/headphones/c1038998/producer=jbl/ просто незаменимый для вас потому что оно содержит качественные басы которые оптимизируется с верхними средними и нижними басами вам должно понравиться.