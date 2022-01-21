Предисловие:
Бойкотированы мы «верхами», – натерпелись унижений мы сполна. Справедливость наша с кулаками: в критике ошибок власти лишь она
натерпелись унижений мы сполна.
Справедливость наша с кулаками:
в критике ошибок власти лишь она.
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Стихи Николая Лаврентьева Тамбовского о тревожной зрелости
по мотивам песни поэта Льва Ошанина (1958 г.) о тревожной молодости
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(О некоторых отрицательных явлениях в жизни граждан России)
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Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная,
И нет благородней забот!
Припев:
И снег, и ветер,
И звёзд ночной полёт,
А наша чистая совесть
В тревожную даль зовёт.
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Верхи страны обманулись,
Капитализм вновь вернули,
Мошенники лишь жируют –
Ограблен российский народ.
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Делец назвал фирму «Вечность»,
Обманывая беспечно
Авансом кто платит вечно.
Он преступлениями горд.
Припев:
Плутует предприниматель
«КомпСервис» – вор и каратель.
А прокурор: «Он старатель,
Подобных будет хоровод».
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И повторяют за ложью
В отписках с хваткой бульдожью
Все органы у подножья.
То – правда, а не анекдот.
Припев:
Над судьями нет контроля –
Глумится мафии воля.
Нет честным людям покоя
От издевательств тех, кто врёт.
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Без перевыборов судьям
Рентабельно словоблудьем
Беречь коррупций орудья –
Не лишним же будет доход.
Припев
В бумажном только законе
Источник власти на троне –
Бесспорных идей смысл тонет,
То Даллесовский нам бойкот!
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Сто тысяч подписей – это
Запруда мыслям и свету:
Петиций ум в Интернете
Отринул Ютубовский взлёт.
Припев:
Мы справедливость пророчим,
Народа волю упрочив.
Свободу слова рабочим:
Россия ведь ими живёт!
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Но презирает шеф каждый
Советы умных, отважных.
Пусть рабство сгинет однажды,
Служи, Чин не наоборот!
Припев
Пусть лодыри из отделов
Не списывают умело
В номенклатурное дело
Все жалобы на их господ.
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Пусть консультанты в отписках
Как бы в ответах службистских,
Не вызывают сверхнизко
Отчаянный переворот.
Припев:
Пусть депутаты исправят
Контроль над равенством права
Хотя бы в виде отставок
Господ, кто бессовестно лжёт.
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И Запада бесноватость
Излечит русская святость.
Пусть наша здравствует радость:
К союзу всех стран поворот!
Припев
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Николай Лаврентьев Тамбовский