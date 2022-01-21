Предисловие:

Бойкотированы мы «верхами», – натерпелись унижений мы сполна. Справедливость наша с кулаками: в критике ошибок власти лишь она .

.

Стихи Николая Лаврентьева Тамбовского о тревожной зрелости

по мотивам песни поэта Льва Ошанина (1958 г.) о тревожной молодости

.

(О некоторых отрицательных явлениях в жизни граждан России)

.

Забота у нас простая,

Забота наша такая:

Жила бы страна родная,

И нет благородней забот!

Припев:

И снег, и ветер,

И звёзд ночной полёт,

А наша чистая совесть

В тревожную даль зовёт.

.

Верхи страны обманулись,

Капитализм вновь вернули,

Мошенники лишь жируют –

Ограблен российский народ.

.

Делец назвал фирму «Вечность»,

Обманывая беспечно

Авансом кто платит вечно.

Он преступлениями горд.

Припев:

Плутует предприниматель

«КомпСервис» – вор и каратель.

А прокурор: «Он старатель,

Подобных будет хоровод».

.

И повторяют за ложью

В отписках с хваткой бульдожью

Все органы у подножья.

То – правда, а не анекдот.

Припев:

Над судьями нет контроля –

Глумится мафии воля.

Нет честным людям покоя

От издевательств тех, кто врёт.

.

Без перевыборов судьям

Рентабельно словоблудьем

Беречь коррупций орудья –

Не лишним же будет доход.

Припев

В бумажном только законе

Источник власти на троне –

Бесспорных идей смысл тонет,

То Даллесовский нам бойкот!

.

Сто тысяч подписей – это

Запруда мыслям и свету:

Петиций ум в Интернете

Отринул Ютубовский взлёт.

Припев:

Мы справедливость пророчим,

Народа волю упрочив.

Свободу слова рабочим:

Россия ведь ими живёт!

.

Но презирает шеф каждый

Советы умных, отважных.

Пусть рабство сгинет однажды,

Служи, Чин не наоборот!

Припев

Пусть лодыри из отделов

Не списывают умело

В номенклатурное дело

Все жалобы на их господ.

.

Пусть консультанты в отписках

Как бы в ответах службистских,

Не вызывают сверхнизко

Отчаянный переворот.

Припев:

Пусть депутаты исправят

Контроль над равенством права

Хотя бы в виде отставок

Господ, кто бессовестно лжёт.

.

И Запада бесноватость

Излечит русская святость.

Пусть наша здравствует радость:

К союзу всех стран поворот!

Припев