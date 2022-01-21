Поздравляю всех с Новым годом! Желаю судьям, депутатам Госдумы России все действия и законы просеивать через сито Конституции Российской Федерации (КРФ)!

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Госдума РФ законом №127-ФЗ грабит пайщиков, кредиторов банкротством должников, списывая их долги от потерпевших в гос казну.

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Бойкотированы мы верхами, – натерпелись унижений мы сполна.- Справедливость наша с кулаками: в критике ошибок власти лишь она.

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Госдуме РФ за Законы №127-ФЗ и №95-ФЗ АПК банкротство должников – позор! Списывая с них долги, погашением их она запрещает возвращать деньги кредиторам – потерпевшим!

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Для чего иностранный «Банк России» разоряет Золотую Русь? Почему Госдума запрещает возвращать деньги пайщикам?

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Законы №127-ФЗ о банкротстве и №95-ФЗ (АПК) РФ разоблачили Госдуму РФ в том, что в ней враги честных людей.

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Законы банкротством должников запрещают возвращать долги пайщикам, списывая их долги. Якобы, на пайщиков не распространяются обязательства Конституции России о равноправии граждан.

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Поступаю в соответствии со словами Жан-Жака Руссо: «Видеть несправедливость и молчать о ней — это значит самому делать такую же несправедливость».

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Мне пришлось узнать о парадоксальности явлений, происходящих в Госдуме России. Депутаты избраны народом, поэтому они обязаны улучшать жизнь его. Однако они принимают законы не в пользу честных граждан, незаконно нарушая их права.