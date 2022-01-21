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Госдума РФ законом №127-ФЗ грабит пайщиков, кредиторов банкротством должников, списывая их долги от потерпевших в гос казну.
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Бойкотированы мы верхами, – натерпелись унижений мы сполна.- Справедливость наша с кулаками: в критике ошибок власти лишь она.
натерпелись унижений мы сполна.-
Справедливость наша с кулаками:
в критике ошибок власти лишь она.
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Госдуме РФ за Законы №127-ФЗ и №95-ФЗ АПК банкротство должников – позор! Списывая с них долги, погашением их она запрещает возвращать деньги кредиторам – потерпевшим!
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Для чего иностранный «Банк России» разоряет Золотую Русь? Почему Госдума запрещает возвращать деньги пайщикам?
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Законы №127-ФЗ о банкротстве и №95-ФЗ (АПК) РФ разоблачили Госдуму РФ в том, что в ней враги честных людей.
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Законы банкротством должников запрещают возвращать долги пайщикам, списывая их долги. Якобы, на пайщиков не распространяются обязательства Конституции России о равноправии граждан.
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Поступаю в соответствии со словами Жан-Жака Руссо: «Видеть несправедливость и молчать о ней — это значит самому делать такую же несправедливость».
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Мне пришлось узнать о парадоксальности явлений, происходящих в Госдуме России. Депутаты избраны народом, поэтому они обязаны улучшать жизнь его. Однако они принимают законы не в пользу честных граждан, незаконно нарушая их права.
. Статья 15 КРФ 1. «Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ. Но не выгодно властям следить за исполнением Конституции России! . Законы №127-ФЗ о банкротстве и исполнительный орган – арбитражный суд своим АПК за №95-ФЗ сейчас выглядят инструкциями для полицейских, но приложенных в качестве руководств управления детскими садами, яслями. Народ, как ребёнок, беззащитен перед властями. . Привожу выписки из ответов юристов на вопрос: «Что это такое — банкротство или финансовая несостоятельность? . «Это законный способ избавиться от долгов, регламентированный №127-ФЗ о несостоятельности (банкротстве). Фактически, реабилитация при больших долгах. Должники получают возможность освободиться от неподъёмных кредитов и начать свою финансовую историю с нуля». Депутаты вообще "забыли" о тех людях, кому должны должники. . «Теперь не только юридические лица, но и должники-физлица могут избавиться от долгового бремени законным путём». Насаждается «Равноправие» по Арбитражному процессуальному Кодексу (АПК): должникам долги списывают, а награбленные ими средства не возвращают потерпевшим. . С должников спишут все займы, как долги. Для чего это им нужно? Для оправдания ограблений пайщиков кредитно-потребительских кооперативов и других кредиторов, то есть, физических лиц, для разорения России! . Статьи законов №127-ФЗ и №95-ФЗ (АПК) выгодны лишь кандидатам в депутаты (для рекламы). Нужны они ворам, предпринимателям, бизнесменам-обманщикам, грабителям, мошенникам…, то есть всем, кто работать не хочет. . Можно ли что взыскать с грабителей в законе по статье № 159 УПК согласно статье 17.3 КРФ: «Осуществление прав других лиц и не должно нарушать права и свободы человека и гражданина»? Нет! Не уважают Конституцию депутаты и судьи, а она является высшим законом (Ст. 15.1 КРФ). . Судя по закону о банкротстве, должников депутаты Госдумы защищают от уголовного преследования – их же оправдал один суд. А другому суду по тем же обстоятельствам судить запрещено. . Поэтому должники часто сами объявляют себя банкротами. Потерпевшим уже невозможно отстоять свои права материальные и моральные. Так нарождается рабовладельческое общество. . Должников Госдума специально размножает в прямом смысле законами, чтобы оправдать ограбления честных людей, пайщиков. Весь Интернет забит объявлениями о списании долгов. . Даже принято бесплатное банкротство по госпрограмме через МФЦ. По нему, наоборот, банкротам (должникам) государство отдаёт деньги, которые они отняли у кредиторов-пайщиков КПК, и пропили или припрятали… Как исправить тяжкие нарушения Конституции РФ? . Статья 29.1. (КРФ) Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Статья 45.1. (КРФ) Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. 2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом. . Эти статьи КРФ опровергают и утверждение судей о том, что они не должны принимать во внимание доказательства, не приведённые в нижестоящих судебных заседаниях. Если действительно суды игнорируют доводы, которые стороны забыли привести (забывчивость – не преступление), то они нарушают указанные статьи Конституции. В этих случаях их Определения и Постановления должны быть отменены. . Однако судьи или игнорируют нарушения Конституции России или запрещают истцам приводить их в доказательство (из опыта). Почему? Конституционный Суд негласно не рекомендовал. Оказывается, такие дела затягиваются в ожидании подтверждения им. . Вторая причина – заваливание его работой. Дисциплина важнее справедливости и равноправия. Нарушения Конституции РФ подтверждений не требуют. Поэтому основной закон не работает, к сожалению. Как и Верховный Суд. Причины те же. . Очень не нравится иностранцам, что в России есть Русь, да ещё золотая. И поручили они своему верному слуге, банкиру М.В. Носенкову погубить её. Дождался иностранный банкир момента прихода на Землю своего верного помощника и слуги – вируса «Covid-19» и начал действовать с целью убийства Золотой Руси. Но сначала надо было ограбить её народ: пайщиков. . Ещё лет за семнадцать назад до расправы над пайщиками из жерла одного из американских вулканов вылетели два невидимых грозных ястреба. Они затмили сознание депутатов Госдумы РФ. Имена птиц: №127-ФЗ о банкротстве и №95-ФЗ (АПК) РФ. . После тренировок и издевательств над иными кооперативами после месяца начала пандемии эти два изобретения ЦРУ продолжили свою чёрную работу через сознание своего хозяина: руководителя Тамбовского отделения Центрального Банка М.В. Носенкова. . Он продолжил безнаказанно грабить народ, взяв, в помощники себе, кроме бизнесменов-воров и обманщиков, независимых юридических лиц. Они ненавидят общественные объединения – КПК по различным причинам. . Кредитно-потребительский кооператив – тоже юридическое лицо. Завистники рассуждают так: «Как можно тоже аккумулировать деньги за меньшие, иногда и за большие для простых людей проценты? Нельзя каким-то пайщикам состязаться с иностранными агентами»! . Негосударственные иностранные «Банки России» подчиняются Центральному Банку, который в свою очередь подчинён международному валютному фонду, что в США. «Банки России» не зависят ни от правительства РФ, ни от Президента, ни от Госдумы, депутаты которого имеют право лишь назначать руководителей в них. . Госдума утвердила Эльвиру Набиуллину на пост председателя Центрального Банка России, которая постоянно периодически пополняет склад золота МВФ за счёт ограбленных пайщиков России под видом их защиты от должников. . Центральный банк (англ. central bank) — организация (как и «Банки России)», отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран. О цели иностранной организации сказано в предыдущем предложении. . Какие средства для грабежа физических лиц у руководителей иностранцев по отношению к России? Для того чтобы погубить Россию изнутри, жёстче, чем как уже было с Советским Союзом, иностранцы официально навязали России закон №127-ФЗ и поддерживающий его арбитражный процессуальный кодекс №95-ФЗ (АПК). . Они работают в паре в помощь не всегда поступающему в соответствии с Конституцией РФ Центральному Банку Российской Федерации (Банк России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ. . В России уже действовал родной для КПК российский закон№ 190-ФЗ о пайщиках, который противоречит №127-Ф о банкротстве. Во имя разорительного закона арбитражные судьи игнорируют закон № 190-ФЗ, ибо пункт 4 ст. 3 его гласит: «Органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность кредитных кооперативов, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами». . Пандемия – не тот случай, поэтому закрытие, разорение КПК «Золотая Русь» в апреле 2020 г. было необоснованным, без законных причин с точки зрения юриспруденции и Конституции России. Были уничтожены права и даже жизни некоторых пайщиков во имя якобы защиты их средств. . Для этих целей в обоих иностранных законах пайщиков, физических лиц для удобства ограбления различных финансовых организаций депутаты-бизнесмены Госдумы обозвали «кредиторами». Причём, в угоду иностранцам они при сочинениях законов совсем не обращают внимания на Конституцию Российской Федерации (КРФ). . Статья 34. 2. (КРФ): «Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию». Иностранный «Банк России» нарушил при попустительстве Госдумы и иных правителей РФ и на эту статью Конституции РФ. . Но законы №127-ФЗ и АПК противоречат Конституции РФ при попустительстве правительства и разных силовых органов. Кредиторы-пайщики России, превращённые в рабов, вынуждены просить судей о пощаде своими ходатайствами. .. Но в Арбитражном процессуальном кодексе (АПК) РФ нет ссылок на Конституцию, нет равноправия. Законы ведь списаны у капиталистической буржуазии, где совесть и грамотность даже не ночевали. Доказательство: у списанных законов вместо буквы "ё" вписана буква "е". . Статья 18 КРФ: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». . Но как может правосудие обеспечить действие Высшего Закона: Конституции РФ (КРФ), если арбитражный суд судит по статьям Законов №127-ФЗ и №95-ФЗ (АПК) о банкротстве. В них почти все статьи противоречат КРФ. Особенно о равноправии. . Я был лишён своих прав даже потому, что поздно узнал о суде, который оправдал разорение кооператива. По АПК правилам мне должно было прислано сообщении о судебном деле, так как мои документы с моим адресом находились в офисе КПК «Золотая Русь». Но судьи игнорируют нормальные статьи АПК. Они же независимы и от Конституции РФ, по моему мнению. . Разорение КПК «Золотая Русь» в Тамбове было организовано специально во время пандемии, после того, когда Президент Путин В.В. 15.03. 2020 г. по телевидению и т.д. велел не выходить из дома, прекратить работы, закрыть офисы с сохранением зарплаты на неделю с многократным продлением. . Но в список от 15.03. 2020 г. моратория Путина В.В. не вошли КПК, что для «Банка России» стало подарком. . Власти Тамбова и «Банк России» в 2020 году решили компенсировать свои финансовые потери за счёт КПК «Золотая Русь». Управляющий Отделением «Банка России» М.В. Носенков сразу без проверок начал практический процесс разорения КПК «Золотая Русь». . 15 апреля 2020 г. он совместно с представителями из Тамбовской областной администрации (ТОА) закрыл офис КПК "Золотая Русь", якобы из-за карантина для пайщиков, а на самом деле для банкротства расправился с Председателем кооператива «Золотая Русь» Матвеевой А.М. . Её арестовали и определили в психиатрическую больницу, хотя она была в полном здравии (по словам членов правления). Повторился проверенный опыт СССР расправы с неугодными людьми. . Незаконное вмешательство (Пункт 4 ст. 3 № 190-ФЗ) в дела КПК «Золотая Русь» и других кооперативов лишило возможность честным пайщикам-заёмщикам возвращать займы и снимать паи из-за закрытия офиса. . Руководители Тамбовской областной администрации (ТОА) из-за высоких окладов, и из-за того, что во время карантина неработающим людям надо было выплачивать зарплату, спешили выплатить чиновникам привычные премии. Для меня и других пайщиков офис КПК "Золотая Русь" был закрыт до 26.06. 2020 г. . 26.06 – 28.06. 2020 г. в офисе КПК «Золотая Русь» три дня было что-то вроде собрания. Оно заключалось в том, что какие-то женщины раздавали пайщикам отпечатанные листовки-заявления на имя председателя КПК «Золотая Русь» А.М. Матвеевой с промежутком для фамилий и номеров счёта и суммой пая. . На листках было напечатано: «Прошу закрыть мой счёт с выплатой процентов». Кому не достались листовки, тем дали авторучки и по пол-листа чистой бумаги. Пайщики списывали с формуляра текст и подписывались. . Пришлые люди заставили кассира принимать заявления. Кассир почему-то плакала, но печать на копиях, кто просил, ставила. Я тоже был обманут: написал своими словами подобный текст о закрытии счёта. . (Есть копия с печатью. Пишу об этом в каждом сообщении, но никто из арбитражных судей не отреагировал). Подтасовщики отобрали у кассира эти заявления, якобы для передачи Председателю КПК Матвеевой А.М. Никогда до этой навязанной сделки пайщики в один день не пытались снять со своих счетов деньги. . Итак, подчёркиваю, пайщиков принудили одномоментно заявить о закрытии счетов. Никто не ожидал аферы с фальсификацией. Полагаю, что общая сумма долга КПК «Золотая Русь» взята из этих заявлений. . Оказалось, что это было хитростью банкира «Банка России » и ТОА. Подтасовщики подсчитали сумму и назвали её долгом. Только на этом факте-обстоятельстве основано банкротство КПК «Золотая Русь», так как судьи верят властям так сильно, что ничего не проверяют. . Заявитель М.В. Носенков из иностранного «Банка России» в заявлениях в суд козырял тем, что указанную сумму кооператив не может выплатить кредиторам, поэтому его надо ликвидировать (по заданию Запада, должно быть). . Он прекрасно понимал, что вместе с КПК ликвидируются и деньги пайщиков. Причём он знал, что более 600 пайщиков взяли займы в КПК "Золотая Русь", но вернуть их не разрешил закрытием офиса. Позор! . Доказательство из законов: «В соответствии с пунктом 9 ст.142 закона №127-ФЗ по причине недостаточности имущества в офисе КПК требования пайщиков считаются погашенными», то есть, этот пункт запретил МВД и Бастрыкину даже расследование преступлений банкиров, должников и мошенников для возвращения отнятых средств ограбленным пайщикам. . «Погашенными» будут их деньги! Пункт 9 ст.142 грабительского иностранного закона запретил расследование преступлений банкиров-мошенников и сделал ни в чём не виновных пайщиков нищими рабами. Где равноправие? . Имущество было такое: в КПК были лишь столы, стулья, два компьютера и телефон. Деньги – тоже имущество. Ни в каком законе не написано, что у пайщиков нужно отбирать их паи в рублях. Во всяком случае, судьи, оправдывая разорение кооператива, не приводят такой закон. Они, якобы действуют в интересах кредиторов. Этот обман понятен всем. . Но, к сожалению, простой человек не входит в список лиц на право законодательной инициативы (Статья 104 КРФ). Это лишний список в Конституции России. В этом недостаток нашей Конституции – сколько полезных инициатив пропало! До изменения Конституции Россия считалась не совсем демократической страной, а сейчас вообще отказалась от демократии. . Я предлагал Москве изменить ст. 3.3 бывшей КРФ так: «Инициатива любого гражданина должна стать законом, если её невозможно опровергнуть», исходя из того, что неопровержимо, то – истина. . Но у депутатов Госдумы и Совета Федерации были другие планы или они побоялись оказаться лишними. Они вообще отвергли демократию. Выборы – это не демократия. Демократия – это власть народа, а не власть избранников. . Издавна в России правители не любят общественные объединения. Исходя из принципов капитализма, должникам даны права помещиков, а всем остальным оставили права крепостных крестьян. Уездные князья – Банки России ненавидят общественные объединения – кредитно-потребительские кооперативы за то, что они не платят им дань и из-за конкуренции. . Кредитные кооперативы - одна из самых массовых и известных во всём мире финансовых организаций, действующих в более чем 100 странах мира, членами которой являются не менее 200 млн. чел. . Для России кредитные кооперативы являются чисто хозяйственной организацией, которая даёт возможность гражданам осуществлять свои гражданские права в финансовой сфере: в своих собственных интересах использовать личные сбережения, осуществлять за ними полноценный контроль, не прибегая при этом к услугам банков. . Наперекор этому иностранцы через продавшихся депутатов Госдумы РФ переименовали пайщиков КПК и всех трудящихся РФ в «кредиторы», чтобы взимать с них дополнительную дань сверх налогов по одному с другими трудящихся закону №127-ФЗ, который, нарушая принцип равноправия, действует лишь в интересах банкиров и должников. Имя его: №127-ФЗ, то есть, закон о банкротстве (разорении). . Депутатом можно стать лишь с помощью рекламы. Кандидаты занимают деньги на неё, а отдавать не хотят. Они и бизнесмены-депутаты (надо же компенсировать расходы на агитацию) принимают законы о списании долгов. За счёт кого? За счёт честных людей: пайщиков. . Должников депутаты Госдумы обожают (сами такие). С них спишут эти займы, как долги. Кормушки для мошенников и для властей – кооперативы России ещё не все разорены. Разорят все КПК – придумают иные способы законного грабежа: через налоги, например. Оклады ни за что по полмиллиона малы? . Это плохо для меня (и для всех честных людей) потому, что нельзя компенсировать разбой со стороны №127-ФЗ и его арбитражного прикрытия. Погашение долга должников прошу Постановлением отменить раз и навсегда, ибо оно анти конституционно из-за неравноправия. . Необходимо предусмотреть меры наказания за нарушения Конституции России, и за незаконное банкротство руководителями иностранных «Банков России», ибо на территории Росси они обязаны исполнять Конституцию России, а не законы США, противоречащие ей. . Для восстановления законности и справедливости срочно надо переписать законы №127-ФЗ и №95-ФЗ (АПК) РФ. . У КПК «Золотая Русь» более 600 заёмщиков. Каждый из них теперь должник. Пайщики-заёмщики теперь, должно быть, затаились, надеясь на списание их долгов. Вот как навредил честным людям М.В. Носенков ради бесчестных людей! Должно быть, американцы уже наградили его за подвиги против России. . Однако частью 3 статьи 8 АПК РФ всё-таки предусмотрено, что арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон. К сожалению, не исполняется эта часть 3 статьи 8 АПК РФ, как и Конституция России, ибо ни у каких силовых органов нет прав проверять поступки независимых судей. . Мои конституционные права нарушены Депутатами Госдумы, банкирами-иностранцами лишением моих денег, вложенных в качестве паёв в КПК «Золотая Русь». А Россия им платит зарплату за это. . Об арбитражном суде я узнал в конце лета 2021 г. от областного общего суда. Ни заявитель, ни суд, никто из КПК меня не известил о суде и о банкротстве КПК, хотя были обязаны сделать это, судя по их инструкциям. Ни с кем из пайщиков не был знаком. Офис был закрыт. Как я мог подать заявление на реестр? . Статья 19.1 КРФ: «Все равны перед законом и судом. 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка...» и так далее. . Статья 189.5 закона №127-ФЗ, как и все остальные статьи о банкротстве, цинично противоречит статье 19.1 Конституции РФ – высшему закону России. . Если даже банкротство признать по иным делам законным, то компенсацию по Конституции должны получать все кредиторы хотя бы по 1 (одному) проценту с каждого долга по Конституции РФ о равноправии. Проценты лучше выплачивать в последнюю очередь по этой же схеме. Тем более что «Банкротство» состоялось по подтасованным Заявителем причинам (фальсификации обстоятельств и фактов в нашем случае). . Затем эту выплату следует повторять столько раз, сколько потребуется для возврата основного долга всем пайщикам-кредиторам. Согласно статьям КРФ лучше неравноправие на 1 процент, чем на 100 процентов, ибо есть хотя бы условное равноправие. . Заразился нарушением Конституции РФ от закона №127ФЗ и гражданский Кодекс. В позорной статье 64 ГК N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 26.10.2021), в которой говорится: «В случае удовлетворения судом иска кредитора (и пайщика) выплата присуждённой ему денежной суммы производится в порядке очерёдности, установленной статьёй 64 настоящего Кодекса». . А где же конституционное равноправие? В деле ограбления пайщиков первым – половину украденной суммы, остальным, что останется. Последним – ничего! . Поэтому все законы о номерах очередей включении в реестр требований кредиторов, вся очерёдность, все сроки подачи заявлений должны быть отменены, ибо грубо нарушены статьи Высшего закона КРФ о равноправии. . Депутаты последнего, девятого созыва испортили многие законы с точки зрения Конституции России. Похоже, они презирают её из-за собственных выгод. Президенту В.В. Путину его администрация не докладывает о вопиющих нарушениях прав человека. Ему некогда из-за международной обстановки читать белиберду в законах, противоречащую конституции РФ. . Статья 24. 2. «Конституции РФ (КРФ): «Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом». Я не был ознакомлен и это не моя вина. Оказывается, первый суд был ещё 11.12.2020 г. . Пропущенный срок был восстановлен первой и второй инстанцией. Я написал апелляцию, потому что факты говорили, о том, что «Банк России» заявлением о банкротстве избавляется от конкурентов и снабжает в связи с пандемией награбленными у пайщиков финансами Тамбовскую областную администрацию. . Воронежский 19-ый апелляционный арбитражный суд подтвердил восстановление, но после взыскания с меня госпошлины 3 000 рублей отменил его по причине, что закончилось «наблюдение». Его не было. КПК «Золотая Русь» не работал. Не за кем было наблюдать. Да и закончилось оно за три месяца до того, как дали мне право обжаловать не правосудное решение. . Позор Госдуме за Законы №127-ФЗ №95-ФЗ (АПК) о банкротстве грабящих честных граждан России должников, ибо с помощью этих законов с них списывают долги, запрещая возвращать занятые под проценты средства пайщикам – потерпевшим! Эти государственные преступления происходят вопреки главе 2 Конституции РФ. . Для чего происходит издевательство над простыми гражданами России? Потенциальные предатели и иностранцы в «Банке России» и не только, прекрасно понимают, что терпение народа не бесконечно. . Если разрозненные пайщики сплотятся, то может быть восстание. Этого добиваются и народные избранники. Подкупили их что ли? Это вторая причина кроме выгод от грабежа народа. . Напоминаю. Первое основание – нужны деньги самим депутатам на рекламу в целях переизбрания. Нельзя, якобы, не воспользоваться новым собственным законом о списании долгов… На их примере в России размножаются мошенники в законе. . Поэтому прошу снять порчу с депутатов Госдумы РФ. Они, вопреки статье 34.2 Конституции РФ о запрещении монополизации, приняли Законы №127-ФЗ №95-ФЗ (АПК) о банкротстве должников, грабящих честных граждан России. . С помощью этих законов с должников арбитражные суды, поддерживая недобросовестную конкуренцию, списывают долги, погашая их, этим запрещая возвращать занятые должниками под проценты средства пайщикам – потерпевшим. . Банкротство осуществляется по предложенному Америкой принципу, который они использовали в разорении Ливии. США назвали свои военные действия защитой народа этой самой процветающей страны. В Ливии почти всё было бесплатно. . Представляют власти РФ свои действия так, как будто защищают граждан. На самом деле все администрация и Думы за дебиторов – должников (мошенников), то есть, за тех, кто обманул кредиторов – пайщиков. Кажется, что все избранники полагают, что капитализм основан только лишь на обмане. . Таким образом, государственная Дума России стала во главе мошенников. Такое не могло быть при СССР. Эти действия ведут к распаду России уже со стороны народа, а не двух правителей. . СССР мирно разрушили. И Россию будут пытаться убить тем же способом. При Путине Россия не погибнет. Осуждаю Путина В.В. лишь за то, что он не следит за исполнением Конституции России Госдумой РФ. . Она законы копирует в США. Или Америка их предоставляет депутатам-бизнесменам. Главные законы направлены на разрушение России снизу, то есть, на революцию. . Госдуме РФ за Законы №127-ФЗ и №95-ФЗ АПК – позор! Во имя спасения нашего общего Дома – России нет грабежу пайщиков! . Президенту Путину В.В. необходимо срочно вмешаться и уволить всех, кто в законах, в приказах, в Постановлениях и т.п. игнорирует Конституцию России теоретически (депутатов) и практически (судей и разных руководителей).
Статья 15 КРФ 1. «Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ.
Но не выгодно властям следить за исполнением Конституции России!
.
Законы №127-ФЗ о банкротстве и исполнительный орган – арбитражный суд своим АПК за №95-ФЗ сейчас выглядят инструкциями для полицейских, но приложенных в качестве руководств управления детскими садами, яслями. Народ, как ребёнок, беззащитен перед властями.
.
Привожу выписки из ответов юристов на вопрос: «Что это такое — банкротство или финансовая несостоятельность?
.
«Это законный способ избавиться от долгов, регламентированный №127-ФЗ о несостоятельности (банкротстве). Фактически, реабилитация при больших долгах.
Должники получают возможность освободиться от неподъёмных кредитов и начать свою финансовую историю с нуля».
Депутаты вообще "забыли" о тех людях, кому должны должники.
.
«Теперь не только юридические лица, но и должники-физлица могут избавиться от долгового бремени законным путём».
Насаждается «Равноправие» по Арбитражному процессуальному Кодексу (АПК): должникам долги списывают, а награбленные ими средства не возвращают потерпевшим.
.
С должников спишут все займы, как долги. Для чего это им нужно? Для оправдания ограблений пайщиков кредитно-потребительских кооперативов и других кредиторов, то есть, физических лиц, для разорения России!
.
Статьи законов №127-ФЗ и №95-ФЗ (АПК) выгодны лишь кандидатам в депутаты (для рекламы). Нужны они ворам, предпринимателям, бизнесменам-обманщикам, грабителям, мошенникам…, то есть всем, кто работать не хочет.
.
Можно ли что взыскать с грабителей в законе по статье № 159 УПК согласно статье 17.3 КРФ: «Осуществление прав других лиц и не должно нарушать права и свободы человека и гражданина»? Нет! Не уважают Конституцию депутаты и судьи, а она является высшим законом (Ст. 15.1 КРФ).
.
Судя по закону о банкротстве, должников депутаты Госдумы защищают от уголовного преследования – их же оправдал один суд. А другому суду по тем же обстоятельствам судить запрещено.
.
Поэтому должники часто сами объявляют себя банкротами. Потерпевшим уже невозможно отстоять свои права материальные и моральные. Так нарождается рабовладельческое общество.
.
Должников Госдума специально размножает в прямом смысле законами, чтобы оправдать ограбления честных людей, пайщиков. Весь Интернет забит объявлениями о списании долгов.
.
Даже принято бесплатное банкротство по госпрограмме через МФЦ. По нему, наоборот, банкротам (должникам) государство отдаёт деньги, которые они отняли у кредиторов-пайщиков КПК, и пропили или припрятали…
Как исправить тяжкие нарушения Конституции РФ?
.
Статья 29.1. (КРФ) Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
Статья 45.1. (КРФ) Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом.
.
Эти статьи КРФ опровергают и утверждение судей о том, что они не должны принимать во внимание доказательства, не приведённые в нижестоящих судебных заседаниях. Если действительно суды игнорируют доводы, которые стороны забыли привести (забывчивость – не преступление), то они нарушают указанные статьи Конституции.
В этих случаях их Определения и Постановления должны быть отменены.
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Однако судьи или игнорируют нарушения Конституции России или запрещают истцам приводить их в доказательство (из опыта). Почему? Конституционный Суд негласно не рекомендовал. Оказывается, такие дела затягиваются в ожидании подтверждения им.
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Вторая причина – заваливание его работой. Дисциплина важнее справедливости и равноправия. Нарушения Конституции РФ подтверждений не требуют. Поэтому основной закон не работает, к сожалению. Как и Верховный Суд. Причины те же.
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Очень не нравится иностранцам, что в России есть Русь, да ещё золотая. И поручили они своему верному слуге, банкиру М.В. Носенкову погубить её. Дождался иностранный банкир момента прихода на Землю своего верного помощника и слуги – вируса «Covid-19» и начал действовать с целью убийства Золотой Руси. Но сначала надо было ограбить её народ: пайщиков.
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Ещё лет за семнадцать назад до расправы над пайщиками из жерла одного из американских вулканов вылетели два невидимых грозных ястреба. Они затмили сознание депутатов Госдумы РФ. Имена птиц: №127-ФЗ о банкротстве и №95-ФЗ (АПК) РФ.
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После тренировок и издевательств над иными кооперативами после месяца начала пандемии эти два изобретения ЦРУ продолжили свою чёрную работу через сознание своего хозяина: руководителя Тамбовского отделения Центрального Банка М.В. Носенкова.
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Он продолжил безнаказанно грабить народ, взяв, в помощники себе, кроме бизнесменов-воров и обманщиков, независимых юридических лиц. Они ненавидят общественные объединения – КПК по различным причинам.
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Кредитно-потребительский кооператив – тоже юридическое лицо. Завистники рассуждают так: «Как можно тоже аккумулировать деньги за меньшие, иногда и за большие для простых людей проценты? Нельзя каким-то пайщикам состязаться с иностранными агентами»!
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Негосударственные иностранные «Банки России» подчиняются Центральному Банку, который в свою очередь подчинён международному валютному фонду, что в США. «Банки России» не зависят ни от правительства РФ, ни от Президента, ни от Госдумы, депутаты которого имеют право лишь назначать руководителей в них.
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Госдума утвердила Эльвиру Набиуллину на пост председателя Центрального Банка России, которая постоянно периодически пополняет склад золота МВФ за счёт ограбленных пайщиков России под видом их защиты от должников.
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Центральный банк (англ. central bank) — организация (как и «Банки России)», отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран. О цели иностранной организации сказано в предыдущем предложении.
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Какие средства для грабежа физических лиц у руководителей иностранцев по отношению к России? Для того чтобы погубить Россию изнутри, жёстче, чем как уже было с Советским Союзом, иностранцы официально навязали России закон №127-ФЗ и поддерживающий его арбитражный процессуальный кодекс №95-ФЗ (АПК).
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Они работают в паре в помощь не всегда поступающему в соответствии с Конституцией РФ Центральному Банку Российской Федерации (Банк России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ.
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В России уже действовал родной для КПК российский закон№ 190-ФЗ о пайщиках, который противоречит №127-Ф о банкротстве. Во имя разорительного закона арбитражные судьи игнорируют закон № 190-ФЗ, ибо пункт 4 ст. 3 его гласит:
«Органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность кредитных кооперативов, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами».
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Пандемия – не тот случай, поэтому закрытие, разорение КПК «Золотая Русь» в апреле 2020 г. было необоснованным, без законных причин с точки зрения юриспруденции и Конституции России. Были уничтожены права и даже жизни некоторых пайщиков во имя якобы защиты их средств.
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Для этих целей в обоих иностранных законах пайщиков, физических лиц для удобства ограбления различных финансовых организаций депутаты-бизнесмены Госдумы обозвали «кредиторами». Причём, в угоду иностранцам они при сочинениях законов совсем не обращают внимания на Конституцию Российской Федерации (КРФ).
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Статья 34. 2. (КРФ): «Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию». Иностранный «Банк России» нарушил при попустительстве Госдумы и иных правителей РФ и на эту статью Конституции РФ.
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Но законы №127-ФЗ и АПК противоречат Конституции РФ при попустительстве правительства и разных силовых органов. Кредиторы-пайщики России, превращённые в рабов, вынуждены просить судей о пощаде своими ходатайствами.
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Но в Арбитражном процессуальном кодексе (АПК) РФ нет ссылок на Конституцию, нет равноправия. Законы ведь списаны у капиталистической буржуазии, где совесть и грамотность даже не ночевали. Доказательство: у списанных законов вместо буквы "ё" вписана буква "е".
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Статья 18 КРФ: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».
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Но как может правосудие обеспечить действие Высшего Закона: Конституции РФ (КРФ), если арбитражный суд судит по статьям Законов №127-ФЗ и №95-ФЗ (АПК) о банкротстве. В них почти все статьи противоречат КРФ. Особенно о равноправии.
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Я был лишён своих прав даже потому, что поздно узнал о суде, который оправдал разорение кооператива. По АПК правилам мне должно было прислано сообщении о судебном деле, так как мои документы с моим адресом находились в офисе КПК «Золотая Русь».
Но судьи игнорируют нормальные статьи АПК. Они же независимы и от Конституции РФ, по моему мнению.
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Разорение КПК «Золотая Русь» в Тамбове было организовано специально во время пандемии, после того, когда Президент Путин В.В. 15.03. 2020 г. по телевидению и т.д. велел не выходить из дома, прекратить работы, закрыть офисы с сохранением зарплаты на неделю с многократным продлением.
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Но в список от 15.03. 2020 г. моратория Путина В.В. не вошли КПК, что для «Банка России» стало подарком.
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Власти Тамбова и «Банк России» в 2020 году решили компенсировать свои финансовые потери за счёт КПК «Золотая Русь». Управляющий Отделением «Банка России» М.В. Носенков сразу без проверок начал практический процесс разорения КПК «Золотая Русь».
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15 апреля 2020 г. он совместно с представителями из Тамбовской областной администрации (ТОА) закрыл офис КПК "Золотая Русь", якобы из-за карантина для пайщиков, а на самом деле для банкротства расправился с Председателем кооператива «Золотая Русь» Матвеевой А.М.
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Её арестовали и определили в психиатрическую больницу, хотя она была в полном здравии (по словам членов правления). Повторился проверенный опыт СССР расправы с неугодными людьми.
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Незаконное вмешательство (Пункт 4 ст. 3 № 190-ФЗ) в дела КПК «Золотая Русь» и других кооперативов лишило возможность честным пайщикам-заёмщикам возвращать займы и снимать паи из-за закрытия офиса.
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Руководители Тамбовской областной администрации (ТОА) из-за высоких окладов, и из-за того, что во время карантина неработающим людям надо было выплачивать зарплату, спешили выплатить чиновникам привычные премии. Для меня и других пайщиков офис КПК "Золотая Русь" был закрыт до 26.06. 2020 г.
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26.06 – 28.06. 2020 г. в офисе КПК «Золотая Русь» три дня было что-то вроде собрания. Оно заключалось в том, что какие-то женщины раздавали пайщикам отпечатанные листовки-заявления на имя председателя КПК «Золотая Русь» А.М. Матвеевой с промежутком для фамилий и номеров счёта и суммой пая.
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На листках было напечатано: «Прошу закрыть мой счёт с выплатой процентов». Кому не достались листовки, тем дали авторучки и по пол-листа чистой бумаги. Пайщики списывали с формуляра текст и подписывались.
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Пришлые люди заставили кассира принимать заявления. Кассир почему-то плакала, но печать на копиях, кто просил, ставила. Я тоже был обманут: написал своими словами подобный текст о закрытии счёта.
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(Есть копия с печатью. Пишу об этом в каждом сообщении, но никто из арбитражных судей не отреагировал).
Подтасовщики отобрали у кассира эти заявления, якобы для передачи Председателю КПК Матвеевой А.М. Никогда до этой навязанной сделки пайщики в один день не пытались снять со своих счетов деньги.
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Итак, подчёркиваю, пайщиков принудили одномоментно заявить о закрытии счетов. Никто не ожидал аферы с фальсификацией. Полагаю, что общая сумма долга КПК «Золотая Русь» взята из этих заявлений.
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Оказалось, что это было хитростью банкира «Банка России » и ТОА. Подтасовщики подсчитали сумму и назвали её долгом. Только на этом факте-обстоятельстве основано банкротство КПК «Золотая Русь», так как судьи верят властям так сильно, что ничего не проверяют.
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Заявитель М.В. Носенков из иностранного «Банка России» в заявлениях в суд козырял тем, что указанную сумму кооператив не может выплатить кредиторам, поэтому его надо ликвидировать (по заданию Запада, должно быть).
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Он прекрасно понимал, что вместе с КПК ликвидируются и деньги пайщиков.
Причём он знал, что более 600 пайщиков взяли займы в КПК "Золотая Русь", но вернуть их не разрешил закрытием офиса. Позор!
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Доказательство из законов: «В соответствии с пунктом 9 ст.142 закона №127-ФЗ по причине недостаточности имущества в офисе КПК требования пайщиков считаются погашенными», то есть, этот пункт запретил МВД и Бастрыкину даже расследование преступлений банкиров, должников и мошенников для возвращения отнятых средств ограбленным пайщикам.
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«Погашенными» будут их деньги! Пункт 9 ст.142 грабительского иностранного закона запретил расследование преступлений банкиров-мошенников и сделал ни в чём не виновных пайщиков нищими рабами. Где равноправие?
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Имущество было такое: в КПК были лишь столы, стулья, два компьютера и телефон. Деньги – тоже имущество. Ни в каком законе не написано, что у пайщиков нужно отбирать их паи в рублях. Во всяком случае, судьи, оправдывая разорение кооператива, не приводят такой закон. Они, якобы действуют в интересах кредиторов. Этот обман понятен всем.
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Но, к сожалению, простой человек не входит в список лиц на право законодательной инициативы (Статья 104 КРФ). Это лишний список в Конституции России. В этом недостаток нашей Конституции – сколько полезных инициатив пропало! До изменения Конституции Россия считалась не совсем демократической страной, а сейчас вообще отказалась от демократии.
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Я предлагал Москве изменить ст. 3.3 бывшей КРФ так: «Инициатива любого гражданина должна стать законом, если её невозможно опровергнуть», исходя из того, что неопровержимо, то – истина.
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Но у депутатов Госдумы и Совета Федерации были другие планы или они побоялись оказаться лишними. Они вообще отвергли демократию.
Выборы – это не демократия. Демократия – это власть народа, а не власть избранников.
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Издавна в России правители не любят общественные объединения. Исходя из принципов капитализма, должникам даны права помещиков, а всем остальным оставили права крепостных крестьян.
Уездные князья – Банки России ненавидят общественные объединения – кредитно-потребительские кооперативы за то, что они не платят им дань и из-за конкуренции.
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Кредитные кооперативы - одна из самых массовых и известных во всём мире финансовых организаций, действующих в более чем 100 странах мира, членами которой являются не менее 200 млн. чел.
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Для России кредитные кооперативы являются чисто хозяйственной организацией, которая даёт возможность гражданам осуществлять свои гражданские права в финансовой сфере: в своих собственных интересах использовать личные сбережения, осуществлять за ними полноценный контроль, не прибегая при этом к услугам банков.
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Наперекор этому иностранцы через продавшихся депутатов Госдумы РФ переименовали пайщиков КПК и всех трудящихся РФ в «кредиторы», чтобы взимать с них дополнительную дань сверх налогов по одному с другими трудящихся закону №127-ФЗ, который, нарушая принцип равноправия, действует лишь в интересах банкиров и должников. Имя его: №127-ФЗ, то есть, закон о банкротстве (разорении).
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Депутатом можно стать лишь с помощью рекламы. Кандидаты занимают деньги на неё, а отдавать не хотят. Они и бизнесмены-депутаты (надо же компенсировать расходы на агитацию) принимают законы о списании долгов. За счёт кого? За счёт честных людей: пайщиков.
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Должников депутаты Госдумы обожают (сами такие). С них спишут эти займы, как долги. Кормушки для мошенников и для властей – кооперативы России ещё не все разорены. Разорят все КПК – придумают иные способы законного грабежа: через налоги, например. Оклады ни за что по полмиллиона малы?
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Это плохо для меня (и для всех честных людей) потому, что нельзя компенсировать разбой со стороны №127-ФЗ и его арбитражного прикрытия. Погашение долга должников прошу Постановлением отменить раз и навсегда, ибо оно анти конституционно из-за неравноправия.
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Необходимо предусмотреть меры наказания за нарушения Конституции России, и за незаконное банкротство руководителями иностранных «Банков России», ибо на территории Росси они обязаны исполнять Конституцию России, а не законы США, противоречащие ей.
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Для восстановления законности и справедливости срочно надо переписать законы №127-ФЗ и №95-ФЗ (АПК) РФ.
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У КПК «Золотая Русь» более 600 заёмщиков. Каждый из них теперь должник. Пайщики-заёмщики теперь, должно быть, затаились, надеясь на списание их долгов. Вот как навредил честным людям М.В. Носенков ради бесчестных людей! Должно быть, американцы уже наградили его за подвиги против России.
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Однако частью 3 статьи 8 АПК РФ всё-таки предусмотрено, что арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон. К сожалению, не исполняется эта часть 3 статьи 8 АПК РФ, как и Конституция России, ибо ни у каких силовых органов нет прав проверять поступки независимых судей.
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Мои конституционные права нарушены Депутатами Госдумы, банкирами-иностранцами лишением моих денег, вложенных в качестве паёв в КПК «Золотая Русь». А Россия им платит зарплату за это.
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Об арбитражном суде я узнал в конце лета 2021 г. от областного общего суда.
Ни заявитель, ни суд, никто из КПК меня не известил о суде и о банкротстве КПК, хотя были обязаны сделать это, судя по их инструкциям. Ни с кем из пайщиков не был знаком. Офис был закрыт. Как я мог подать заявление на реестр?
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Статья 19.1 КРФ: «Все равны перед законом и судом. 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка...» и так далее.
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Статья 189.5 закона №127-ФЗ, как и все остальные статьи о банкротстве, цинично противоречит статье 19.1 Конституции РФ – высшему закону России.
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Если даже банкротство признать по иным делам законным, то компенсацию по Конституции должны получать все кредиторы хотя бы по 1 (одному) проценту с каждого долга по Конституции РФ о равноправии. Проценты лучше выплачивать в последнюю очередь по этой же схеме.
Тем более что «Банкротство» состоялось по подтасованным Заявителем причинам (фальсификации обстоятельств и фактов в нашем случае).
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Затем эту выплату следует повторять столько раз, сколько потребуется для возврата основного долга всем пайщикам-кредиторам. Согласно статьям КРФ лучше неравноправие на 1 процент, чем на 100 процентов, ибо есть хотя бы условное равноправие.
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Заразился нарушением Конституции РФ от закона №127ФЗ и гражданский Кодекс. В позорной статье 64 ГК N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 26.10.2021), в которой говорится: «В случае удовлетворения судом иска кредитора (и пайщика) выплата присуждённой ему денежной суммы производится в порядке очерёдности, установленной статьёй 64 настоящего Кодекса».
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А где же конституционное равноправие? В деле ограбления пайщиков первым – половину украденной суммы, остальным, что останется. Последним – ничего!
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Поэтому все законы о номерах очередей включении в реестр требований кредиторов, вся очерёдность, все сроки подачи заявлений должны быть отменены, ибо грубо нарушены статьи Высшего закона КРФ о равноправии.
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Депутаты последнего, девятого созыва испортили многие законы с точки зрения Конституции России. Похоже, они презирают её из-за собственных выгод. Президенту В.В. Путину его администрация не докладывает о вопиющих нарушениях прав человека. Ему некогда из-за международной обстановки читать белиберду в законах, противоречащую конституции РФ.
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Статья 24. 2. «Конституции РФ (КРФ): «Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом».
Я не был ознакомлен и это не моя вина. Оказывается, первый суд был ещё 11.12.2020 г.
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Пропущенный срок был восстановлен первой и второй инстанцией. Я написал апелляцию, потому что факты говорили, о том, что «Банк России» заявлением о банкротстве избавляется от конкурентов и снабжает в связи с пандемией награбленными у пайщиков финансами Тамбовскую областную администрацию.
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Воронежский 19-ый апелляционный арбитражный суд подтвердил восстановление, но после взыскания с меня госпошлины 3 000 рублей отменил его по причине, что закончилось «наблюдение».
Его не было. КПК «Золотая Русь» не работал. Не за кем было наблюдать. Да и закончилось оно за три месяца до того, как дали мне право обжаловать не правосудное решение.
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Позор Госдуме за Законы №127-ФЗ №95-ФЗ (АПК) о банкротстве грабящих честных граждан России должников, ибо с помощью этих законов с них списывают долги, запрещая возвращать занятые под проценты средства пайщикам – потерпевшим! Эти государственные преступления происходят вопреки главе 2 Конституции РФ.
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Для чего происходит издевательство над простыми гражданами России? Потенциальные предатели и иностранцы в «Банке России» и не только, прекрасно понимают, что терпение народа не бесконечно.
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Если разрозненные пайщики сплотятся, то может быть восстание. Этого добиваются и народные избранники. Подкупили их что ли? Это вторая причина кроме выгод от грабежа народа.
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Напоминаю. Первое основание – нужны деньги самим депутатам на рекламу в целях переизбрания. Нельзя, якобы, не воспользоваться новым собственным законом о списании долгов… На их примере в России размножаются мошенники в законе.
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Поэтому прошу снять порчу с депутатов Госдумы РФ. Они, вопреки статье 34.2 Конституции РФ о запрещении монополизации, приняли Законы №127-ФЗ №95-ФЗ (АПК) о банкротстве должников, грабящих честных граждан России.
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С помощью этих законов с должников арбитражные суды, поддерживая недобросовестную конкуренцию, списывают долги, погашая их, этим запрещая возвращать занятые должниками под проценты средства пайщикам – потерпевшим.
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Банкротство осуществляется по предложенному Америкой принципу, который они использовали в разорении Ливии. США назвали свои военные действия защитой народа этой самой процветающей страны. В Ливии почти всё было бесплатно.
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Представляют власти РФ свои действия так, как будто защищают граждан. На самом деле все администрация и Думы за дебиторов – должников (мошенников), то есть, за тех, кто обманул кредиторов – пайщиков.
Кажется, что все избранники полагают, что капитализм основан только лишь на обмане.
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Таким образом, государственная Дума России стала во главе мошенников. Такое не могло быть при СССР. Эти действия ведут к распаду России уже со стороны народа, а не двух правителей.
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СССР мирно разрушили. И Россию будут пытаться убить тем же способом. При Путине Россия не погибнет. Осуждаю Путина В.В. лишь за то, что он не следит за исполнением Конституции России Госдумой РФ.
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Она законы копирует в США. Или Америка их предоставляет депутатам-бизнесменам. Главные законы направлены на разрушение России снизу, то есть, на революцию.
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Госдуме РФ за Законы №127-ФЗ и №95-ФЗ АПК – позор! Во имя спасения нашего общего Дома – России нет грабежу пайщиков!
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Президенту Путину В.В. необходимо срочно вмешаться и уволить всех, кто в законах, в приказах, в Постановлениях и т.п. игнорирует Конституцию России теоретически (депутатов) и практически (судей и разных руководителей).
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Николай Лаврентьев Тамбовский