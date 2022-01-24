Где предпочтительнее обменять?

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Где предпочтительнее обменять?

Новое сообщение KoPyLoV » 24 янв 2022, 08:51

Утром нужны XMR, у меня только биток. Где предпочтительнее обменять? Выручайте!


KoPyLoV
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Re: Где предпочтительнее обменять?

Новое сообщение FromZoo » 24 янв 2022, 10:03

Сегодня совершала аналогичную операцию на https://coinjoin.online. Курс выгодно отличается, чем на других площадках (мониторила). Смело меняйте. Сервис безопасный, комиссии не загребущие, всего 2 подтверждения.
FromZoo
Читатель
 
Сообщения: 8
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