Где предпочтительнее обменять?
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Где предпочтительнее обменять?
Утром нужны XMR, у меня только биток. Где предпочтительнее обменять? Выручайте!
- KoPyLoV
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Где предпочтительнее обменять?
Сегодня совершала аналогичную операцию на https://coinjoin.online. Курс выгодно отличается, чем на других площадках (мониторила). Смело меняйте. Сервис безопасный, комиссии не загребущие, всего 2 подтверждения.
- FromZoo
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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