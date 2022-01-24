Что это за ателье в принципе, где конкретно хорошо пошив шуб предлагают?
Какие ателье на Ленинском есть?
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Какие ателье на Ленинском есть?
Планирую в скором будущем заказать пошив шубы из натурального писца, собственно в каком то журнале читала о знаменитом ателье на Ленинском.
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Харси
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Re: Какие ателье на Ленинском есть?
Вы про Москву?
Собственно что мешает Карты Яндекс открыть и далее уже лучшее предложение подобрать для себя.
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Кристина
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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