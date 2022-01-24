Харси » 24 янв 2022, 19:39

Планирую в скором будущем заказать пошив шубы из натурального писца, собственно в каком то журнале читала о знаменитом ателье на Ленинском.

Что это за ателье в принципе, где конкретно хорошо пошив шуб предлагают?