cossotectsuvwyi95 » 13 фев 2022, 17:23

Пластиковый септик — это современная канализационная специальная емкость из пластика. В конкретной зависимости от модели он может иметь одну, две или даже три камеры. Предложения производителей дают возможность подогнать емкость бака под специфику домохозяйства, но это не единственная особенность, на которую необходимо обратить свое внимание. Параметры в данном случае отличаются от обычного бетонного септика. Идя в ногу со временем, вы можете выбрать экологический пластиковый автономные септик или биосептики. Этот тип септика часто используется в частных домах и на дачных участках. Если вы задаетесь вопросом, какой пластиковый септик для участка будет лучшим выбором, большой или маленький, примите во внимание потребности конкретного домохозяйства.

Какую емкость септика стоит выбирать? Все зависит от количества образующихся сточных вод. В случае небольшого домохозяйства, который используется только изредка, пластикового септика на 3000 л будет достаточно. Если у вас большой дом и семья, выбирайте септик например на 8 000 л или даже на 10 000 л — меньший резервуар нужно опорожнять чаще, что требует дополнительных затрат и не функционально. Сколько стоят септики от завода? На пластиковые септики цена, как правило, небольшая. Любые различия между моделями аналогичной мощности обусловлены типом используемого материала, толщиной стенок и иными дополнительными конструктивными решениями.

Пластиковый септик должен располагаться именно таким образом, чтобы трубопровод, ведущий к септику, проходил без ненужных изменений по направления. Он не должен соприкасаться с проводниками, включая газ, электричество и телефонные линии. Лучше всего выбирать удаленное от зон отдыха место, например скажем террасу, чтобы в жаркие дни в домочадцы не попал неприятный запах. Купить недорогие септики напрямую у производителя проверенного годами Вы можете в компании "ДКС" в Москве. Возможна как покупка готовых септиков, так и покупка септиков с монтажом "под ключ". Сайт производителя септиков здесь https://dks-septiki.ru/ Телефон и email компании: +7-495-504-54-29 dks-moscow@yandex.ru