Где найти новые знакомства?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Где найти новые знакомства?
Привет, если вас заинтересовала данное обсуждение и вы давно ищите хороший сайт, где можно найти новые интересные знакомства, то хочу вам один такой посоветовать, вот https://getwab.com/ ) Недавно мне его посоветовал знакомый, я быстро зарегистрировалась и пока очень довольна, в первую очередь приятно общаться с реальным людьми, так что берите на заметку)
-
Arinka
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 02:28
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12