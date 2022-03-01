Марихуанна легальна?
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Марихуанна легальна?
Легально ли выращивание марихуанны в небольшом количестве? Просто я использую марихуанну для различных косметических средств. Например шампунь с марихуанной очень круто подходит для роста волос. Но постоянно покупать её запаристо. Вот думала выращивать самостоятельно, но очень боюсь проблем с законом.
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Roman54
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12 май 2021, 14:36
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