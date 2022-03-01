Roman54 » 01 мар 2022, 22:52

Легально ли выращивание марихуанны в небольшом количестве? Просто я использую марихуанну для различных косметических средств. Например шампунь с марихуанной очень круто подходит для роста волос. Но постоянно покупать её запаристо. Вот думала выращивать самостоятельно, но очень боюсь проблем с законом.